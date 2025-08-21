Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Triệt phá đường dây làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức

Mạnh Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây làm giấy tờ giả, lực lượng công an thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu, con dấu giả.

Ngày 21/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Phước Thái đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

tai-lieu-gia.png

Các đối tượng trong đường dây làm giấy tờ giả

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 15h30 ngày 13/8, tại ấp 1C, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Công an xã Phước Thái bắt quả tang đối tượng L.N.L., (21 tuổi, trú tại ấp 1C, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai) về hành vi làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

tai-lieu-gia-5.png

Con dấu giả các đơn vị tổ chức

Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục bắt quả tang đối tượng T.T.M.L. (50 tuổi, trú ấp 1C, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai) về cùng hành vi.

Tang vật thu giữ gồm nhiều hồ sơ, giấy tờ, tài liệu và con dấu giả.

giay-to-gia-1.png

Các loại giấy tờ được làm giả

Mở rộng điều tra, đến 23h00 cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ thêm 2 đối tượng gồm: N.Đ.D. (55 tuổi, trú tại KP2, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai và T.V.T. (43 tuổi, trú tại KP Long Khánh 1, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai). Tang vật thu giữ gồm nhiều phương tiện, giấy tờ, tài liệu và con dấu giả.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Mạnh Thắng
#Đồng Nai #làm giả giấy tờ #đường dây giả mạo #công an Đồng Nai #tài liệu giả #bắt giữ đối tượng #con dấu giả

Xem thêm

Cùng chuyên mục