Triệt phá đường dây làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức

TPO - Bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây làm giấy tờ giả, lực lượng công an thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu, con dấu giả.

Ngày 21/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Phước Thái đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các đối tượng trong đường dây làm giấy tờ giả

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 15h30 ngày 13/8, tại ấp 1C, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Công an xã Phước Thái bắt quả tang đối tượng L.N.L., (21 tuổi, trú tại ấp 1C, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai) về hành vi làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Con dấu giả các đơn vị tổ chức

Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục bắt quả tang đối tượng T.T.M.L. (50 tuổi, trú ấp 1C, xã Phước Thái, tỉnh Đồng Nai) về cùng hành vi.

Tang vật thu giữ gồm nhiều hồ sơ, giấy tờ, tài liệu và con dấu giả.

Các loại giấy tờ được làm giả

Mở rộng điều tra, đến 23h00 cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ thêm 2 đối tượng gồm: N.Đ.D. (55 tuổi, trú tại KP2, phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai và T.V.T. (43 tuổi, trú tại KP Long Khánh 1, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai). Tang vật thu giữ gồm nhiều phương tiện, giấy tờ, tài liệu và con dấu giả.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.