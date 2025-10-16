Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Công ty bất động sản do Shark Bình là 'cha đẻ' gian lận, mập mờ

Đình Phong
TPO - Ngoài các thủ đoạn lừa đảo và chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án đồng tiền số Antex, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) còn bị cáo buộc chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản NextLand rồi giao nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu... gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Thủ đoạn che giấu doanh thu, giảm lợi nhuận tại NextLand

Trong vụ án Shark Bình, ngoài các thủ đoạn lừa đảo và chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án đồng tiền số Antex, Công an TP. Hà Nội còn xác định hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Đầu tư và kinh doanh bất động sản NextLand (gọi tắt là Công ty Bất động sản NextLand - PV).

shark-binh-nextland.jpg
Shark Bình bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an Hà Nội,

Theo đó, Công an TP. Hà Nội phát hiện năm 2022, ông Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty Bất động sản NextLand, sau đó giao Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty.

Ông Bình giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thuỷ, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính công ty. Ông Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách nội bộ), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Tăng vốn thần tốc rồi "bốc hơi", lãnh đạo biến động liên tục

Theo tìm hiểu của PV, Công ty Bất động sản NextLand ban đầu là Công ty TNHH MTV Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản NextLand được thành lập vào tháng 2/2021 có chung địa chỉ trụ sở với Tập đoàn NextTech tại 18 Tam Trinh (Hà Nội).

Công ty đăng ký vốn điều lệ khi thành lập là 20 tỷ đồng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Tháng 3/2022, NextLand chuyển sang mô hình công ty cổ phần, tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng. Lúc này có 3 cổ đông cá nhân nắm vốn tại doanh nghiệp, gồm: Ông Đoàn Văn Tuấn (40%), Nguyễn Hà Thủy (24%) và Lê Thị Quyên (36%).

Thời điểm này, ông Đoàn Văn Tuấn thay ông Nguyễn Hòa Bình làm giám đốc kiêm đứng tên tại Công ty Bất động sản NextLand. Tháng 4/2022 doanh nghiệp tăng vốn lên 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nâng vốn thần tốc từ 20 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng thì vốn điều lệ NextLand dần "bốc hơi" và lãnh đạo doanh nghiệp cũng liên tục biến động.

Tháng 6/2024, chức danh giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty Bất động sản NextLand được chuyển từ Đoàn Văn Tuấn sang cho bà Nguyễn Hà Thủy.

Tháng 12/2024, ông Đào Mạnh Dũng thay bà Nguyễn Hà Thủy là người đại diện pháp luật của Bất động sản NextLand, đồng thời giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của doanh nghiệp này.

Dưới thời ông Đào Mạnh Dũng làm chủ tịch, Công ty Bất động sản NextLand giảm vốn điều lệ về mức 142 tỷ đồng, rồi còn 86 tỷ đồng.

Trong lần thay đổi mới nhất vào đầu tháng 9 năm nay - chỉ hơn một tháng trước thời điểm Shark Bình cùng các đồng phạm bị khởi tố, NextLand đã thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ, giảm từ 86 tỷ đồng xuống còn 73 tỷ đồng.

Đình Phong
