'Tay chơi poker khét tiếng' vừa bị khởi tố liên quan gì Shark Bình?

TPO - Ông Đào Minh Phú - nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn NextTech - là một trong 10 bị can bị khởi tố cùng ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) trong vụ án liên quan dự án tiền số AntEx.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội mới đây đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (shark Bình) - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng bị khởi tố trong vụ án này còn có 9 bị can khác, gồm: Đào Minh Phú, Nguyễn Hữu Tuất, Mai Thái Hà, Trần Trung Hiếu, Lê Văn Lương, Đoàn Văn Tuấn, Nguyễn Hà Thủy, Trần Thị Thúy Vân và Nguyễn Thị Thanh Hương. Đây phần lớn là những cá nhân từng có thời gian gắn bó hoặc hợp tác trong hệ sinh thái công nghệ liên quan đến Tập đoàn NextTech - doanh nghiệp do Shark Bình sáng lập và điều hành trong nhiều năm.

Trong số đó, ông Đào Minh Phú (45 tuổi) là cái tên quen thuộc trong giới công nghệ Việt Nam, từng giữ chức Tổng Giám đốc NextTech trong giai đoạn doanh nghiệp này mở rộng mạnh mẽ về quy mô và vốn.

Ông Đào Minh Phú - nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn NextTech (ảnh: FB).

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, vào tháng 12/2020, NextTech tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Hòa Bình góp 350 tỷ đồng (tương đương 70%), ông Nguyễn Huy Hoàng góp 50 tỷ đồng (10%) và ông Đào Minh Phú góp 100 tỷ đồng (20%).

Đến cuối năm 2022, các giấy tờ công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp cho thấy ông Phú giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc, đồng thời là đại diện pháp luật của NextTech, thay cho shark Bình. Tuy nhiên, một năm sau, vào tháng 11/2023, ông Phú chỉ còn đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật và rút khỏi danh sách cổ đông từ tháng 10/2023.

Như vậy, chỉ trong vòng 3 năm, ông Đào Minh Phú đã trải qua hầu hết các vị trí quan trọng tại NextTech từ cổ đông sáng lập, chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc, đến cố vấn cấp cao.

NextTech gắn liền với hành trình lập nghiệp của Shark Bình, được định vị là tập đoàn công nghệ đa ngành tiên phong theo mô hình hệ sinh thái số tại Việt Nam. Trong hơn 20 năm phát triển, công ty này đã rót vốn và đồng hành cùng hơn 20 doanh nghiệp, bao phủ nhiều lĩnh vực kinh tế số.

Trong mảng công nghệ tài chính (fintech), NextTech xây dựng và đầu tư vào loạt nền tảng thanh toán nổi tiếng như Ngân Lượng, Vimo, AlePay, mPOS, NextPay hay TienNgay.vn. Ở mảng thương mại điện tử, hệ sinh thái này cũng từng song hành cùng nhiều startup đáng chú ý như Misell, Bot Bán Hàng, Pushsale, Cuccu, Coolmate...

Ngoài vai trò doanh nhân công nghệ, ông Đào Minh Phú còn là "tay chơi" poker hàng đầu Việt Nam, được cộng đồng quốc tế biết đến qua hàng loạt giải đấu đẳng cấp. Ông Phú bắt đầu chơi poker chuyên nghiệp từ năm 2019 và nhanh chóng vươn lên nhóm dẫn đầu tại Việt Nam.

Theo cơ sở dữ liệu The Hendon Mob, tính đến năm 2024, ông Phú đã giành tổng cộng hơn 3,7 triệu USD tiền thưởng từ các giải poker quốc tế. Thành tích nổi bật nhất là vô địch giải Triton Super High Roller Vietnam 2023 với giải thưởng 1,67 triệu USD, sau khi vượt qua 139 đối thủ, trong đó có nhiều cao thủ hàng đầu châu Á.

Trong một bài phỏng vấn, ông Phú từng chia sẻ rằng poker không phải là cờ bạc, mà là “môn thể thao trí tuệ” giúp người chơi rèn luyện tư duy logic, kiểm soát cảm xúc và phân tích xác suất. Việc chơi poker hoàn toàn tự học qua video và trải nghiệm thực tế, coi poker là cách để “giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc áp lực”.