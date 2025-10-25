Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Giả danh đại lý pháo hoa quốc phòng để lừa đảo hàng tỷ đồng

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giả làm đại lý cung cấp pháo hoa quốc phòng, một thanh niên ở Ninh Bình đã khiến hàng chục người “sập bẫy”, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Ngày 25/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát đi thông báo để tìm các công dân là nạn nhân trong vụ lừa đảo mua pháo hoa quốc phòng.

Theo cơ quan điều tra, trước đó vào ngày 16/9, khi biết anh H.Đ.Q (SN 1986, trú tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) có nhu cầu tìm mua pháo hoa quốc phòng, Trần Thế Khoa (SN 1996, trú xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình) đã sử dụng tài khoản Zalo để liên lạc với anh Q.

Tại đây, Khoa giới thiệu bản thân là đại lý bán pháo hoa quốc phòng ở thành phố Hà Nội, có khả năng chuyển hàng về cho khách có nhu cầu tại Hà Tĩnh.

Khi thấy Khoa báo giá 10 thùng giàn phun viên 2025 rẻ hơn giá thị trường nên anh Q. đã đồng ý mua.

Để tạo lòng tin, Khoa yêu cầu anh H.Đ.Q gửi vị trí hiện tại. Sau đó, Khoa lên mạng và tìm thấy cửa hàng Pháo hoa Quốc phòng số 15 Hà Tĩnh của anh N.B.N (SN 1981, trú tại xã Kỳ Khang, Hà Tĩnh), địa điểm này nằm gần vị trí của anh Q.

Lúc này Khoa gọi cho anh N.B.N, giả vờ hỏi mua 10 thùng pháo hoa quốc phòng loại giàn phun viên sản xuất năm 2025 và được anh N. đồng ý bán.
Để lừa đảo, Khoa nói dối rằng mình là người gốc Kỳ Anh, hiện đang đi làm ăn xa, sẽ nhờ người nhà đến lấy hàng trước, sau đó mới chuyển tiền.

68fc6925be6d6.jpg
Đối tượng Trần Thế Khoa bị bắt giữ.

Ngay sau đó, Khoa gọi cho anh H.Đ.Q, bảo người này đến cửa hàng Pháo hoa số 15 ở xã Kỳ Khang để nhận pháo, đồng thời yêu cầu chuyển 104.400.000 đồng vào tài khoản 0568294900, ngân hàng VIETBANK, tên chủ tài khoản “Hoan Trong An”.

Sau khi anh Q chuyển tiền, Khoa lập tức tắt điện thoại, khóa Zalo để cắt đứt liên lạc với cả anh Q và anh N., rồi dùng số tiền chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Tiếp nhận trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc và nhanh chóng bắt giữ Trần Thế Khoa khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, với thủ đoạn tương tự, Khoa đã lừa đảo hơn 30 nạn nhân trên khắp cả nước, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can Trần Thế Khoa về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng xác minh Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo để các công dân là nạn nhân của đối tượng và vụ án trên liên hệ Đại uý Trần Viết Phúc, Điều tra viên thụ lý vụ án (SĐT: 0819480888) để được giải quyết.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #pháo hoa #lừa đảo #Giả danh đại lý pháo hoa quốc phòng #nam thanh niên lừa đảo hàng tỷ đồng #lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Xem thêm

Cùng chuyên mục