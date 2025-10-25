Giả danh đại lý pháo hoa quốc phòng để lừa đảo hàng tỷ đồng

TPO - Giả làm đại lý cung cấp pháo hoa quốc phòng, một thanh niên ở Ninh Bình đã khiến hàng chục người “sập bẫy”, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Ngày 25/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát đi thông báo để tìm các công dân là nạn nhân trong vụ lừa đảo mua pháo hoa quốc phòng.

Theo cơ quan điều tra, trước đó vào ngày 16/9, khi biết anh H.Đ.Q (SN 1986, trú tại phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) có nhu cầu tìm mua pháo hoa quốc phòng, Trần Thế Khoa (SN 1996, trú xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình) đã sử dụng tài khoản Zalo để liên lạc với anh Q.

Tại đây, Khoa giới thiệu bản thân là đại lý bán pháo hoa quốc phòng ở thành phố Hà Nội, có khả năng chuyển hàng về cho khách có nhu cầu tại Hà Tĩnh.

Khi thấy Khoa báo giá 10 thùng giàn phun viên 2025 rẻ hơn giá thị trường nên anh Q. đã đồng ý mua.

Để tạo lòng tin, Khoa yêu cầu anh H.Đ.Q gửi vị trí hiện tại. Sau đó, Khoa lên mạng và tìm thấy cửa hàng Pháo hoa Quốc phòng số 15 Hà Tĩnh của anh N.B.N (SN 1981, trú tại xã Kỳ Khang, Hà Tĩnh), địa điểm này nằm gần vị trí của anh Q.

Lúc này Khoa gọi cho anh N.B.N, giả vờ hỏi mua 10 thùng pháo hoa quốc phòng loại giàn phun viên sản xuất năm 2025 và được anh N. đồng ý bán.

Để lừa đảo, Khoa nói dối rằng mình là người gốc Kỳ Anh, hiện đang đi làm ăn xa, sẽ nhờ người nhà đến lấy hàng trước, sau đó mới chuyển tiền.

Đối tượng Trần Thế Khoa bị bắt giữ.

Ngay sau đó, Khoa gọi cho anh H.Đ.Q, bảo người này đến cửa hàng Pháo hoa số 15 ở xã Kỳ Khang để nhận pháo, đồng thời yêu cầu chuyển 104.400.000 đồng vào tài khoản 0568294900, ngân hàng VIETBANK, tên chủ tài khoản “Hoan Trong An”.

Sau khi anh Q chuyển tiền, Khoa lập tức tắt điện thoại, khóa Zalo để cắt đứt liên lạc với cả anh Q và anh N., rồi dùng số tiền chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Tiếp nhận trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc và nhanh chóng bắt giữ Trần Thế Khoa khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, với thủ đoạn tương tự, Khoa đã lừa đảo hơn 30 nạn nhân trên khắp cả nước, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can Trần Thế Khoa về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.