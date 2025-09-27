Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả quy mô lớn

TPO - Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá, bắt gọn ổ nhóm làm hàng chục nghìn giấy tờ giả như: Bằng tốt nghiệp THPT, đại học; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy phép lái xe các loại.

Đầu tháng 8/2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn và nguồn tin về tội phạm, Phòng CSHS, Công an Quảng Trị phát hiện có manh mối về đường dây làm giả con dấu, giấy tờ của cơ quan, tổ chức với phương thức tinh vi, gây ảnh hưởng rất lớn đến việc quản lý hành chính và tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn về kinh tế, xã hội.

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu Phạm Văn Công.

Sau khi báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Phòng CSHS phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an); Phòng kỹ thuật nghiệp vụ (Công an tỉnh Quảng Trị) quyết định bắt giữ Phạm Văn Công (SN 1996) trú tại xóm Mộ Đức, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình (đối tượng chủ mưu, cầm đầu).

Đồng thời, bắt giữ các đối tượng gồm: Phạm Văn Hùng (SN 2000), trú ở đường Kim Giang, phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội và Đặng Duy Tuấn (SN 1996), ở đường Định Công, phường Định Công, TP. Hà Nội (các đối tượng chuyên chỉnh sửa tài liệu giả).

Trần Văn Đạt (SN 1998), trú thôn An Đà, xã Hương Sơn, TP. Hà Nội (đối tượng nhận nhiệm vụ làm quảng cáo, tìm kiếm thị trường tiêu thụ); Nguyễn Văn Tình (SN 1997), trú xóm Hải Phong, xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình (chuyên in ấn, ký giả, phát hành bằng, chứng chỉ giả và gửi đến người mua); Trần Xuân Tuấn (SN 1990), phường Nghĩa Đô, TP. Hà Nội (chuyên chỉnh sửa tài liệu giả và đặt hàng)…

Các đối tượng trong đường dây làm giấy tờ giả vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng đánh án thu giữ 11 điện thoại di động; thiết bị in màu, máy ép plastic; 7 màn hình máy tính; 6 CPU; nhiều ổ cứng ngoài, bộ kết nối internet; hàng chục nghìn thẻ, phôi, tem dán để in, dán làm các chứng chỉ, văn bằng giả; hàng chục bộ hồ sơ văn bằng, chứng chỉ đã in ra sẵn để chuẩn bị gửi cho người mua và hàng trăm nghìn file dữ liệu, phần mềm phục vụ việc làm giả, in ấn văn bằng, chứng chỉ....

Bước đầu, các đối tượng khai nhận hành vi tổ chức làm giả các tài liệu theo đơn đặt hàng của người có nhu cầu trên mạng xã hội; qua đó các đối tượng đã làm giả hàng chục nghìn các loại giấy tờ, như: giấy phép lái xe các loại; bằng tốt nghiệp THPT, đại học; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…