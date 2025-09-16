Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Lĩnh 15 năm tù vì thuê xe rồi làm giả giấy tờ đem bán

Hoàng An
TPO - Do cần tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ, bị cáo Trần Huy Tuấn thuê hai ô tô, làm giả giấy tờ bán cho người khác. Hành vi này khiến bị cáo trả giá bằng bản án phạt 15 năm tù giam.

Ngày 16/9, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Nguyễn Trần Tuấn (SN 1989, ở phường Từ Liêm) 15 năm tù tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Tuấn đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức thuê xe ô tô tự lái rồi thuê người làm giả các giấy tờ nhân thân, giấy chứng nhận đăng ký xe, đăng kiểm xe để bán.

Thấy anh Vũ Văn Sỹ là chủ chiếc xe Huyndai Elantra màu trắng đăng mạng xã hội muốn cho thuê, Tuấn đã liên hệ với anh Sỹ, hai bên thỏa thuận giá thuê là 850.000 đồng/ngày.

Bị cáo Nguyễn Trần Tuấn tại tòa.

Để chiếm đoạt chiếc ô tô trên, Tuấn lên mạng thuê một người không quen biết làm giả 2 giấy tờ về nhân thân thể hiện mình là chủ sỡ hữu chiếc xe gồm Căn cước công dân và giấy chứng nhận đăng ký xe đứng tên bị cáo. Nhận được giấy tờ, bị cáo Tuấn rao bán xe ô tô trên mạng xã hội.

Đọc được thông tin trên, chị Lê Thị Quỳnh (SN 1991, ở Tuyên Quang) đã liên hệ mua xe với giá 350 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, bị cáo bàn giao xe, giấy chứng nhận đăng ký xe giả và giấy đăng kiểm thật cho chị Quỳnh.

Cùng thủ đoạn trên, bị cáo Tuấn còn lừa đảo chiếm đoạt chiếc ô tô Mazda của Công ty TNHH dịch vụ tự lái Ngọc Anh.

Theo đó, sau khi thuê chiếc xe, Tuấn thuê người làm giả Căn cước công dân, giấy chứng nhận đăng ký và biển kiểm soát rồi tiếp tục bán xe cho chị Lê Thị Quỳnh với giá 300 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Trần Tuấn đã chiếm đoạt 2 chiếc xe ô tô của anh Vũ Văn Vỹ và Công ty Ngọc Anh có tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Đến nay, xe đã được trả cho chủ sở hữu.

Hoàng An
