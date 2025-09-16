Lĩnh 21 năm tù vì lừa đảo đại gia chuyển nhượng thẻ du lịch

TPO - Với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ thông qua việc sang nhượng thẻ du lịch cho các đại gia, bị cáo Đào Văn Toàn (SN 1998, ở Hà Nội) bị Tòa tuyên phạt mức án 21 năm tù giam.

Ngày 15/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đào Văn Toàn (SN 1998, ở Hà Nội) mức án 21 năm tù về 3 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Cố ý gây thương tích".

Cáo trạng xác định, năm 2022, Toàn làm việc tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch New Era - doanh nghiệp này là công ty con của Công ty CP Tập đoàn Archi. Sau khi nghỉ việc, Toàn nắm được thông tin của một số cá nhân sở hữu hợp đồng thẻ du lịch và có nhu cầu chuyển nhượng thẻ. Do cần tiền để chi tiêu, Toàn nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người sở hữu hợp đồng thẻ du lịch này.

Bị cáo Đào Văn Toàn tại tòa.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Toàn chủ động gọi điện cho các chủ thẻ, giới thiệu mình là nhân viên Công ty CP Tập đoàn Archi hoặc bịa đặt ra thông tin pháp nhân về Công ty du lịch Best Western, rồi gian dối với các chủ hợp đồng thẻ việc bị cáo có khả năng "bán" lại các hợp đồng thẻ du lịch cho người khác với giá cao.

Tiếp đó, Toàn yêu cầu các chủ thẻ chuyển cho anh ta các chi phí không có thật như phí chuyển nhượng, phí chuyển đổi thẻ, phí thành viên, thuế giá trị gia tăng…, sau đó bị cáo chiếm đoạt hết.

Với phương thức và thủ đoạn trên, từ tháng 10/2023 - 4/2024, Toàn đã yêu cầu 6 đại gia chuyển tổng số hơn 3,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Toàn còn có hành vi đặt làm giả hóa đơn, giấy tờ xác nhận thanh toán và sử dụng giấy tờ giả này với mục đích để khiến người bị hại tin tưởng rồi chiếm đoạt tài sản của họ.

Nạn nhân của Toàn có ông L. (SN 1947, ở Hà Nội). Giữa năm 2021, ông L. ký hợp đồng mua bán thẻ nghỉ dưỡng của một công ty với số tiền 190 triệu đồng. Tháng 10/2023, Toàn liên hệ với ông L. giới thiệu mình là nhân viên Công ty CP Tập đoàn Archi, hứa hẹn sẽ giúp chuyển nhượng hợp đồng nghỉ dưỡng với giá 380 triệu đồng.

Bị cáo đưa ra các loại thuế, phí và yêu cầu ông L. phải nâng cấp 2 thẻ nghỉ dưỡng trên 30 - 50% giá trị và nộp các loại thuế, phí đã nâng cấp. Tin tưởng, ông L. đã chuyển cho bị cáo một khoản tiền và bị chiếm đoạt.

Nạn nhân khác là ông N. (SN 1948, ở Hà Nội) cũng bị Toàn sử dụng thủ đoạn tương tự như ông L.

Trưa 31/5/2024, ông N. đi cùng anh Đinh Thanh H. đến một quán cà phê gặp mặt Toàn giải quyết việc. Hai bên sau đó không "tìm được tiếng nói chung" nên Tòa rời đi. Lúc này, anh H. đuổi theo Toàn để lấy lại các giấy tờ giả mà Toàn đưa ra. Khi Toàn lên ô tô định phóng đi thì anh H. một tay chặn cửa xe, tay còn lại túm giữ bị cáo.

Dù vậy, Toàn vẫn nhấn ga, điều khiển chiếc ô tô Mazda di chuyển làm anh H. bị ô tô kéo lê hơn 60m.

Sự việc khiến anh H. thương tích, giám định cho thấy tỷ lệ tổn thương 13%.