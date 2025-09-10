Bảo vệ chung cư đâm thấu ngực đồng nghiệp vì bị nhắc nhở rời vị trí trong ca trực

TPO - Bị nhắc nhở vì bỏ vị trí trong ca trực, bị cáo Đỗ Văn Cường (SN 1973, là nhân viên bảo vệ) dùng dao đâm đồng nghiệp tổn hại 53% sức khỏe.

Ngày 10/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Cường (SN 1973, ở xã Đông Kết, huyện Khoái Châu cũ, tỉnh Hưng Yên) mức án 13 năm tù về tội “Giết người”.

Khi tuyên án, Hội đồng xét xử đánh giá, cáo trạng truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật. Việc bị hại không chết là nằm ngoài mong muốn, ý thức của bị cáo.

Năm 2023, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư CIR Việt Nam ký hợp đồng dịch vụ an ninh với Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ bảo vệ SAKURA để duy trì an ninh trật tự, đảm bảo an toàn thuộc khu Nhà ở xã hội IEC, ở phường Yên Sở, Hà Nội.

Bị cáo Đỗ Văn Cường.

Ngày 8/12/2024, Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ bảo vệ SAKURA phân công anh Vũ Văn Thà (SN 1990, ở xã Sóc Sơn, Hà Nội) là chỉ huy trưởng ca trực, còn Đỗ Văn Cường trực tại sảnh toà nhà CT1 chung cư IEC và tầng hầm của tòa nhà trong thời gian từ 7h - 19h.

Khoảng 12h cùng ngày, Cường không trực mà đi ăn trưa và uống rượu. Gần 13h, anh Thà phát hiện Cường bỏ vị trí bảo vệ nên chụp ảnh, đưa lên nhóm Zalo chung với nội dung “Mạnh Cường, bỏ vị trí lần 2”, rồi dùng bộ đàm để yêu cầu Cường về vị trí.

Sau khi vào phòng camera ở tòa CT2 chung cư IEC, Cường thấy anh Thà đang ngồi làm việc. Lúc này, Cường cầm bộ đàm ném vào đầu anh Thà. Anh Thà vùng dậy vật Cường xuống nền nhà, dùng tay đấm lại thì được nhân viên bảo vệ vào can ngăn, kéo ra...

Do bức xúc Đỗ Văn Cường lấy dao, quay lại phòng camera đâm một nhát trúng vào ngực trái anh Thà. Được đưa đi cấp cứu kịp thời, anh Thà thoát chết nhưng tổn hại 53% sức khỏe.

Đỗ Văn Cường sau khi gây án đã đến cơ quan công an đầu thú, giao nộp con dao tang vật.