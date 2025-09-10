Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Chi tiết mức án đề nghị đối với nhóm cựu cán bộ bị Tập đoàn Thuận An làm suy thoái, biến chất

Hoàng An
TPO - Trong nhóm doanh nghiệp, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng bị đánh giá chủ mưu, cầm đầu nên Viện Kiểm sát đề nghị mức án cao nhất từ 10 - 11 năm tù; nhóm cán bộ Nhà nước nhiều bị cáo thoái hóa, biến chất tư lợi cá nhân, người bị đề nghị án phạt cao nhất từ 6 - 7 năm tù.

1. Bị cáo Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội, bị đề nghị 5 - 6 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”

2. Bị cáo Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, bị đề nghị 3 - 4 năm tù tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

screen-shot-2025-09-08-at-123130.png
Các bị cáo tại phiên tòa.

Với nhóm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng:

3. Bị cáo Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An, bị đề nghị 10 - 11 năm tù.

4. Trần Anh Quang, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An bị đề nghị 6 - 7 năm tù

5. Nguyễn Khắc Mẫn, cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An, bị đề nghị 5 - 6 năm tù

6. Nguyễn Ngọc Hòa, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An, 3 - 4 năm tù

7. Hoàng Thị Lê Hạnh, Trưởng phòng kế hoạch kế toán, Tập đoàn Thuận An, bị đề nghị 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù

8. Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang, bị đề nghị 6 - 7 năm tù

9. Đàm Văn Cường, cựu Phó giám đốc Ban quản lý dự án Bắc Giang, 4 - 5 năm tù

10. Hoàng Thế Du, cựu Trưởng phòng quản lý dự án giám sát công trình giao thông 2, Ban quản lý dự án Bắc Giang, bị đề nghị 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù

11. Nguyễn Văn Toán, Trưởng phòng kỹ thuật, tổng hợp, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang, 2 năm- 2 năm 6 tháng

12. Nguyễn Đức Tuấn, cán bộ Phòng quản lý giám sát, Ban quản lý dự án Bắc Giang, 2 năm- 2 năm 6 tháng

13. Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật và kiến trúc công trình giao thông, bị đề nghị 18 tháng đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

14. Trần Viết Cương, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Tuyên Quang, bị đề nghị 5 - 6 năm tù

15. Lưu Xuân Hiếu, Phó phòng điều hành dự án nước ngoài, Ban quản lý dự án Tuyên Quang, bị đề nghị 18 - 24 tháng tù

16. Phạm Quang Giang, cán bộ phòng Tài chính kế toán, Ban quản lý dự án Tuyên Quang, 18-24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

17. Phạm Thanh Bình, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án tỉnh Quảng Ninh, 4 - 5 năm tù

18. Cao Ngọc Phúc, cựu Phó ban phụ trách điều hành dự án nhóm A, Ban quản lý dự án tỉnh Quảng Ninh, 30 - 36 tháng nhưng cho hưởng án treo

19. Võ Tá Thanh, cựu trưởng phòng dự án 3, Ban quản lý dự án 4, Cục đường bộ Việt Nam, 18 - 24 tháng nhưng cho hưởng án treo

20. Vương Đình Kiều, cán bộ Ban quản lý dự án 6, Bộ Xây dựng; cựu Trưởng phòng kinh tế kế hoạch Ban quản lý dự án 4, Cục đường bộ Việt Nam, 18 - 24 tháng nhưng cho hưởng án treo

21. Phạm Hoàng Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội, 4 - 5 năm tù

22. Nguyễn Chí Cường, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội, 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù

23. Phạm Văn Duân, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội, 4 - 5 năm tù

24. Đỗ Đình Phan, cựu Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Hà Nội, 3 - 4 năm tù

25. Trịnh Văn Thanh, cựu Phó phòng quản lý thực hiện dự án 2, Ban quản lý dự án Hà Nội, 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù

26. Lê Văn Măng, cựu cán bộ phòng quản lý thực hiện dự án 2, Ban quản lý dự án Hà Nội, 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù

27. Bùi Thanh Tuân, cựu Phó giám đốc Công ty cổ phần CFTD Sáng tạo, 18 - 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

28. Nguyễn Quang Huy, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án 4, Cục đường bộ Việt Nam, bị đề nghị 4 - 5 năm tù

29. Vũ Hải Tùng, cựu Chi cục trưởng quản lý xây dựng đường bộ, Cục đường bộ Việt Nam, bị đề nghị 3 - 4 năm tù.

Sáng 10/9, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện KSND TP Hà Nội đánh giá hành vi vi phạm của bị cáo Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch Tập đoàn Thuận An) làm suy thoái, biến chất cán bộ địa phương; gây bức xúc trong dư luận xã hội; ảnh hưởng đến hoạt động đấu thầu dự án.

Hoàng An
