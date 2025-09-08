Ông Phạm Thái Hà mong tòa xem xét vì giúp việc cho 'lãnh đạo' tiềm ẩn nhiều rủi ro

TPO - Trả lời xét hỏi, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà bày tỏ mong muốn HĐXX xem xét cho tính chất công việc là trợ lý cho “lãnh đạo”, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro không lường trước được.

Cuối chiều 8/9, bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội) là người cuối cùng được HĐXX gọi lên trả lời xét hỏi.

Trên bục khai báo, bị cáo khai, khi nhận được cáo trạng đã rất hối hận, suy nghĩ rất nhiều, trong trại tạm giam mắc nhiều bệnh nên chủ động viết đơn gửi cơ quan điều tra. Tuy nhiên trong đơn, viết gì ông Hà không nêu rõ.

Cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bày tỏ mong muốn HĐXX xem xét cho tính chất công việc là trợ giúp cho “lãnh đạo”, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro không lường trước được.

Về khoản tiền 750 triệu đồng nhận của bị cáo Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An, ông Hà cho rằng, khi nhận chỉ nghĩ là "quà riêng tư của anh em chơi thân với nhau, thích thì biếu nhau”.

Khi Chủ tọa Bùi Quang Huy hỏi “có khai gì thêm không?” Ông Hà ngắn gọn thừa nhận mọi cáo buộc quy kết, sau đó được trở về chỗ ngồi.

Bị cáo Phạm Thái Hà.

Kiểm sát viên công bố cáo trạng xác định, ông Phạm Thái Hà có mối quan hệ thân thiết với bị cáo Nguyễn Duy Hưng từ khoảng năm 2013.

Đến đầu tháng 11/2021, khi biết tỉnh Bắc Giang đang triển khai dự án cầu Đồng Việt, Hưng đề nghị và được ông Hà đồng ý giới thiệu, tác động đến Bí thư Dương Văn Thái. Việc này tạo điều kiện cho Thuận An tham gia thi công dự án.

Cuối tháng 12/2021, trong buổi ăn cơm với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang tại nhà Chủ tịch Quốc hội, ông Hà đã giới thiệu Hưng với ông Thái. Ông Hà nói: "Tập đoàn Thuận An là đơn vị có năng lực, nhờ các anh quan tâm, xem xét cho doanh nghiệp này tham gia dự án cầu Đồng Việt". Ông Thái đáp lại "sẽ quan tâm".

Viện Kiểm sát cho rằng việc giới thiệu, tác động của ông Hà đã "tạo điều kiện cho Thuận An trúng thầu". Đây là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc các cá nhân tại Ban quản lý dự án Bắc Giang cùng đơn vị thiết kế và Thuận An thông đồng, móc ngoặc giúp trúng gói thầu số 7.

Sau khi Thuận An trúng thầu, ông Hưng đến nhà ông Hà đưa 500 triệu đồng cảm ơn. Ngoài ra, vào các dịp lễ, Tết, Hưng nhiều lần biếu ông Hà thêm tổng 250 triệu đồng. Ông Hà đã tự nguyện nộp khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi.

Lời thú tội tại toà của cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Trả lời xét hỏi trước ông Hà, bị cáo Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) cho hay, từ tháng 9/2020 - 9/2024, ông được giao phụ trách lĩnh vực đầu tư xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, khoáng sản nông nghiệp và một số lĩnh vực khác của tỉnh.

Liên quan đến Dự án Cầu Đồng Việt, ông Pích khai tại một phiên họp Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang, cựu Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Thái “giới thiệu” Tập đoàn Thuận An là đơn vị có năng lực thi công các công trình giao thông trọng điểm toàn quốc, rất có năng lực.

Cựu Phó Chủ tịch đã thuật lại nội dung cuộc họp, trong đó có nội dung của lãnh đạo tỉnh rằng “đợt tới, Tập đoàn Thuận An có về thì sẽ xem xét và tạo điều kiện để thi công công trình trên địa bàn tỉnh”.

Bị cáo Lê Ô Pích.

Khi HĐXX hỏi có chỉ đạo gì với Ban QLDA tỉnh Bắc Giang về việc tạo điều kiện cho liên danh Tập đoàn Thuận An? Ông Pích trả lời: Dưới sự chỉ đạo của ông Thái, ông đã chỉ đạo Ban QLDA tỉnh đẩy nhanh tiến độ, tập trung chuẩn bị công tác đầu tư để dự án sớm được triển khai thực hiện.

Ngoài ra, theo lời khai tại tòa, ông Lê Ô Pích còn chỉ đạo Giám đốc Ban QLDA Bắc Giang Nguyễn Văn Thạo tập trung thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định, chịu trách nhiệm với pháp luật. Trong đó, “nếu Thuận An đáp ứng năng lực thì xem xét chấm thầu, cho triển khai thực hiện dự án”.

Theo ông Pích, qua giới thiệu, Tập đoàn Thuận An là đơn vị có năng lực, do vậy nếu trên cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn, tiêu chí của gói thầu thì nếu Thuận An trúng thầu sẽ tốt cho tỉnh.

Khai thêm, ông Lê Ô Pích cho biết, sau khi Tập đoàn Thuận An trúng thầu, vào dịp Tết năm 2022, Nguyễn Duy Hưng đã đến cảm ơn ông Pích 1 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện gói thầu, ông còn 4 lần được bị cáo Thạo gặp và đưa tổng 3 tỷ đồng.

“Bị cáo có hiểu đấy là tiền gì hay không?”, HĐXX hỏi. Ông Pích nói: “Bị cáo nghĩ đây là tiền hoa hồng trong thực hiện dự án, doanh nghiệp cảm ơn”.

Số tiền nhận được bị cáo cất trong nhà đến khi bị bắt giữ đã nộp cho cơ quan điều tra.