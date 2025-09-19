Triệt phá đường dây sản xuất giấy tờ giả quy mô lớn

TPO - Từ những dấu vết mờ nhạt trên không gian mạng, Công an TP Huế đã phối hợp với lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An kiên trì lần theo manh mối, triệt phá thành công một đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả quy mô lớn, do một đối tượng 9x có trình độ công nghệ cao cầm đầu.

Sáng 19/9, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Huế cho biết, vừa quyết định khởi tố 8 bị can trong đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả quy mô lớn do một đối tượng 9x có trình độ công nghệ cao cầm đầu.

Đối tượng cầm đầu Phạm Duy Phú.

Các đối tượng bị khởi tố về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả” gồm Phạm Duy Phú (SN 1992), Nguyễn Phi Định (SN 1997) và Trần Quốc Huy (SN 1994, cùng trú tại Nghệ An), Nguyễn Huy Tiến (SN 1979), Phạm Hữu Dũng (SN 1991, cùng trú tại Hà Nội), Phạm Đắc Hóa (SN 1983, trú tại TP Huế), Đinh Xuân Nam (SN 2000, trú tại Ninh Bình) và Mai Quốc Việt (SN 2000, trú tại Nam Định).

Công an lấy lời khai đối tượng﻿ Mai Quốc Việt.

Theo kết quả điều tra, cuối năm 2022, trinh sát An ninh mạng Công an TP Huế phát hiện loạt tin nhắn rác được phát tán qua iMessage với nội dung rao “làm GPLX, CCCD, bằng cấp các loại”. Cùng thời điểm, nhiều fanpage Facebook cũng quảng cáo dịch vụ này với thiết kế chuyên nghiệp, mọi giao dịch đều thực hiện ẩn danh, thanh toán qua COD. Từ đây, chuyên án được xác lập để đấu tranh, điều tra.

Quá trình phá án, lực lượng chức năng phát hiện 3 máy chủ thuê ở nước ngoài, vận hành hệ thống 35 điện thoại thông minh liên tục gửi tin nhắn rác mỗi ngày. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã làm rõ Phạm Duy Phú là đối tượng cầm đầu, tổ chức xây dựng “công xưởng” sản xuất giấy tờ giả quy mô lớn trong một căn hộ tại TP Vinh cũ. Tại đây, Phú cùng đồng phạm trang bị máy in màu, máy in thẻ cứng, máy khắc laser, phôi bằng, phôi CCCD, GPLX… để sản xuất giấy tờ giả có độ tinh vi cao.

Tang vật vụ án được công an thu giữ.

Đường dây này còn tổ chức tuyển dụng người qua mạng để mở tài khoản ngân hàng, nhận và chuyển tiền, tạo thành mạng lưới rửa tiền và trung chuyển hàng. Giấy tờ giả sau khi sản xuất được đưa ra Hà Nội cho các đầu mối trung chuyển, được gửi qua nhiều bưu cục khác nhau để tránh bị phát hiện. Từ khi hoạt động vào năm 2022 đến thời điểm công an phá án, nhóm đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 4 tỷ đồng.

Đối tượng cầm đầu Phạm Duy Phú (ngồi) thực hiện lại các hành vi làm giấy tờ giả.﻿

Mới đây, các tổ công tác của công an đồng loạt triển khai nhiều hoạt động nghiệp vụ tại Nghệ An và Hà Nội, tiến hành bắt giữ Phạm Duy Phú cùng các đồng phạm, thu giữ 35 điện thoại, nhiều máy in màu, máy in thẻ, hơn 15.000 phôi cùng số lượng lớn giấy tờ giả các loại. Trước chứng cứ rõ ràng, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.