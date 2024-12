'Đội điều tra số 7' khai thác tội phạm sử dụng công nghệ cao

TPO - Sau thành công của mùa 1, Đội điều tra số 7 trở lại với mùa 2 mang tên Gương mặt vặn vẹo. Thiếu tá, nhà biên kịch Vũ Liêm cho biết phim được xây dựng trên 3 vụ án có thật và được cô đọng thành 2 vụ án trọng điểm. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Quang Sự với hình tượng công an nhân dân, Trung Ruồi lần đầu hóa tội phạm biến thái.

Bộ phim tiếp tục xoay quanh hành trình điều tra và truy bắt tội phạm gian nan của Đội 7. Nhà biên kịch, Thiếu tá Vũ Liêm cho biết phim được xây dựng trên 3 vụ án có thật và được cô đọng thành 2 vụ án trọng điểm trong phim.

Khác với những bộ phim thuộc thể loại cảnh sát hình sự trước đó, bộ phim này tập trung đến các tội phạm sử dụng công nghệ cao, chiến sĩ cũng có cách phá án hiện đại.

"Trong mùa 2 chúng tôi tập trung khai thác tội phạm bị ảnh hưởng tâm lý. Họ đều là những người lần đầu phạm tội do không kiềm chế được cái tôi của bản thân. Tội phạm cũng có hoàn cảnh đáng thương do cuộc sống xô đẩy, hay do những tổn thương từ thuở ấu thơ không thể chữa lành", biên kịch Vũ Liêm nêu.

Đội điều tra số 7: Gương mặt vặn vẹo có sự tham gia của dàn diễn viên thực lực: Quang Sự, Quang Trọng, Thụy Hòa, Bá Anh, NSƯT Chiều Xuân, Tùng Min, Trung Ruồi, Thanh Hương, Liên Tít...

Bộ phim cũng đánh dấu sự trở lại của Quang Sự với hình tượng công an nhân dân. Nam diễn viên trẻ Quang Trọng lần đầu được thể hiện hình tượng chiến sĩ công an nhân dân trong Đội điều tra số 7: Gương mặt vặn vẹo.

Rời đoàn làm phim Độc đạo không lâu, Trung Ruồi tiếp tục góp mặt trong phim mang tính hình sự. Lần này nam diễn viên không hóa thân thành một nhân vật gây cười, tạo sự hài hước cho phim.

"Tôi thực sự sẽ hóa thân thành tội phạm. Dù là nhân vật ngắn nhưng đây là thách thức rất lớn đối với tôi. Với những diễn viên chuyên thể loại vai diễn hài hước như tôi khi đóng vai hoàn toàn khác biệt là thách thức lớn", diễn viên Trung Ruồi nêu.

Diễn viên Đàm Hằng bật khóc khi chia sẻ về nhân vật Vân trong phim. Vân là người phụ nữ hết mình vì gia đình nhưng cuối cùng chồng chị lại cặp kè bạn thân của mình.

Đàm Hằng cho rằng bản thân và nhân vật có nhiều điểm chung nên dễ xúc động: "Tôi nghĩ sự ghen tuông là gia vị tình yêu nhưng khi ghen tuông mù quáng sẽ dẫn đến những tình huống tiêu cực".