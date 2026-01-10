Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Lời khai của tài xế xe khách truy đuổi xe tải bất chấp tính mạng hành khách

Chúc Trí
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã mời làm việc với tài xế xe khách giường nằm rượt đuổi xe tải, khiến hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn, xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

base64-17678768108861398316301.jpg
Tài xế N.Đ.T làm việc tại cơ quan công an.

Làm việc với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp, tài xế N.Đ.T (44 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cho biết, tối 7/1, lái xe chở khách (nhà xe H.H, địa chỉ tại Đồng Tháp) đi từ TPHCM đến Chợ Gạo - Mỹ Tho (Đồng Tháp). Khi xe khách ra khỏi cao tốc, đến đoạn đường dẫn hướng ra ngã tư Đồng Tâm (Đồng Tháp) thì xảy ra va chạm với xe tải biển số 15LD-xxx.xx. Va chạm làm gãy kính chiếu hậu của xe khách nhưng tài xế xe tải không dừng lại giải quyết.

Tài xế T. khai, do nóng vội và lo sợ bị công ty bắt đền tiền thay kính chiếu hậu nên đã quyết định đuổi theo để yêu cầu tài xế xe tải bồi thường.

Trong quá trình truy đuổi, xe tải chạy về hướng ngã tư Đồng Tâm, tài xế T. lái xe khách đuổi theo và đi không đúng phần đường, chuyển làn đường liên tục, quay đầu xe ngay tại ngã tư.

Tài xế T. thừa nhận, chỉ dừng rượt đuổi khi xe tải rẽ vào đường khác và bị hành khách trên xe phản ứng dữ dội, yêu cầu dừng xe để xuống, nên buộc phải dừng xe trước một quán cơm để khách xuống.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm vi phạm của tài xế xe khách.

xe-khach-hung-hieu-3-17678373836441967226257.jpg
Hành khách hoảng loạn trên xe. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 8/1, trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn clip ghi lại cảnh hoảng loạn, la hét và bức xúc của hàng chục khách khách trên xe khách của nhà xe H. trong suốt quá trình xe khách đuổi theo xe tải.

Trong nội dung đoạn clip quay từ bên trong xe, tiếng động cơ gầm rú hòa với tiếng la hét thất thanh của khách. Trong cơn hoảng loạn đó, nhiều hành khách loạng choạng bám chặt vào thành ghế, thậm chí có khách còn quỳ xuống sàn xe van xin tài xế dừng xe. Bất chấp sự hoảng loạn, van xin của khách, tài xế vẫn đạp ga, dí phanh, đánh lái rượt đuổi xe tải.

Chúc Trí
#Đồng Tháp #xe khách #rượt đuổi #hoản loạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục