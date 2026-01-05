Mới nhất vụ hai tài xế xe khách tạt đầu, chặn xe khác bắt xuống 'nói chuyện'

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Tiền Lê
TPO - Liên quan tới vụ hai tài xế xe khách chặn đầu xe khác bắt xuống 'nói chuyện', Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định xử phạt những người liên quan với tổng số tiền hơn 117 triệu đồng.

Ngày 5/1, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đã quyết định xử phạt 3 tài xế liên quan đến vụ tạt đầu, chặn đầu xe đối thủ vì lý do bị “hớt tay trên” trên Quốc lộ 14C, đoạn qua địa bàn xã Ia Nan, Gia Lai.

Theo đó, sáng 3/1, anh T.V.N. (SN 1999, trú xã Ia Nan) điều khiển ô tô biển số 81A-491.57 (nhà xe Nam Phương) đón hai người khách từ xã Ia Nan đi xã Đức Cơ. Tuy nhiên, khi đi trên Quốc lộ 14C, đoạn qua làng Ia Nhú (xã Ia Nan), anh N. bất ngờ bị ông P.N.C. (SN 1968, trú tại làng Nú, xã Ia Nan) và con trai là P.N.T. (SN 2002) điều khiển hai ô tô loại 16 chỗ tạt đầu, chặn trước và sau xe.

tien-phong.png
CSGT làm việc với những người liên quan vụ việc.

Hai bố con ông C. cho rằng, hai người khách kể trên là khách của nhà xe Ngọc Châu đã liên hệ trước nên xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Sau đó, anh N. đã đăng tải đoạn video ghi lại hành vi nguy hiểm của cha con ông C. lên mạng xã hội khiến người dân bức xúc.

Trước tình hình này, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với Công an xã Ia Nan triệu tập những người có liên quan đến làm việc. Căn cứ quy định, Phòng Cảnh sát giao thông phạt ông C. 45 triệu đồng về lỗi điều khiển xe lạng lách; phạt anh T. số tiền 24,7 triệu đồng vì đi không đúng phần đường, đỗ xe không sát mép đường phía bên phải, không có giấy phép lái xe; anh N. bị phạt số tiền 19 triệu đồng với lỗi không có giấy phép lái xe.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát giao thông cũng lập biên bản, xử phạt chủ 2 phương tiện đã giao xe cho T. và anh N. với lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện khi không có giấy phép lái xe, mỗi trường hợp bị phạt 29 triệu đồng.

Tiền Lê
#xe khách #Gia Lai #bất bình #vi phạm giao thông #tài xế #tranh giành khách #CSGT #làm việc #bức xúc dư luận #xã Ia Nan #Quốc lộ 14C #xử phạt

