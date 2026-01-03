Tài xế xe khách đánh võng, chặn đầu xe đi ngược chiều vẫy xuống 'nói chuyện'

TPO - Hai xe ô tô khách 16 chỗ biển số 81F -001.95, 70B - 000. 69 bất ngờ tạt trước đầu một xe khách khác đi ngược chiều, chặn lại rồi vẫy tay ra dấu để xuống "nói chuyện".

Chiều 3/1, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai xác minh làm rõ vụ hai xe khách 16 chỗ có hành vi nguy hiểm khi tạt đầu, chặn xe đối diện trên Quốc lộ 14C, đoạn qua làng Ia Nhú, xã Ia Nan.

Vào sáng cùng ngày, một video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai xe ô tô khách 16 chỗ có hành vi lấn làn, tạt đầu vào xe ô tô khác ngược chiều trên Quốc lộ 14C, đoạn qua làng Ia Nhú.

Tài xế xe khách 16 chỗ biển số 70B -000. 69 vẫy tay ra dấu với tài xế xe đối diện xuống để "nói chuyện".

Cụ thể, xe khách 16 chỗ biển số 81F -001.95 lưu thông theo hướng ngược lại đánh lái bất ngờ, tạt trước đầu một xe khách khác đang đi ngược chiều. Khoảng 3 giây sau, xe 16 chỗ biển số 70B -000. 69 cắt ngang dải phân cách, lách qua chặn đầu xe khách này lại, đồng thời tài xế xe này vẫy tay ra dấu để tài xế xe đối diện xuống "nói chuyện". Video trên khiến dư luận tỏ ra bức xúc trước sự liều lĩnh, bất chấp của hai tài xế xe khách 16 chỗ.

Được biết, video này được trích xuất từ camera của một hãng xe khách tuyến xã Ia Nan đi hướng Pleiku. Theo cơ quan chức năng, bước đầu xác định vụ việc xảy ra do mâu thuẫn trong khi bắt khách của 3 ô tô loại 16 chỗ ngồi chạy tuyến xã Ia Nan đi phường Pleiku.