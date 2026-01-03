Clip tài xế taxi ở Nha Trang làm 'ảo thuật' biến 200.000 đồng của du khách thành 10.000 đồng

TPO - Một tài xế taxi ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị tố hành vi gian lận khi nhận tờ 200.000 đồng từ du khách nhưng lại trả ngược tờ 10.000 đồng và nói khách đưa thiếu tiền.

Ngày 3/1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một tài xế taxi tại phường Nha Trang có hành vi gian lận khi thu tiền cước của du khách nước ngoài.

Theo nội dung video, chiếc taxi chở hai du khách Hàn Quốc đến khu vực trước cổng chợ Đầm, phường Nha Trang. Khi đến nơi, nam du khách đưa tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng để thanh toán cước phí. Tuy nhiên, tài xế nhanh tay dùng tay trái nhận tờ 200.000 đồng, đồng thời dùng tay phải đưa lại cho du khách tờ 10.000 đồng và nói rằng khách đưa thiếu tiền.

Video tài xế taxi làm 'ảo thuật' biến 200.000 đồng của du khách thành 10.000 đồng.

Toàn bộ sự việc được nữ du khách ngồi hàng ghế sau dùng điện thoại ghi lại. Sau đó, đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội tại Hàn Quốc kèm theo dòng chú thích: “Hãy cẩn thận với các ảo thuật gia ở Nha Trang. Nhận 200.000 đồng bằng tay trái, lấy ra 10.000 đồng bằng tay phải”.

Sau khi clip lan truyền, nhiều người dân Nha Trang bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của tài xế taxi. Một tài khoản bình luận: “Đề nghị Phòng CSGT vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm để tránh làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa”.

Hiện các cơ quan chức năng phường Nha Trang đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc theo quy định.