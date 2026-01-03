Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bất ngờ nhận được 300 triệu đồng, người phụ nữ ở Quảng Trị nhờ Công an can thiệp

Hoàng Nam
TPO - Phát hiện tài khoản cá nhân bất ngờ nhận được 300 triệu đồng từ người lạ, một phụ nữ ở Quảng Trị đã chủ động trình báo công an, nhờ xác minh và hoàn trả cho người chuyển nhầm.

Ngày 3/1, Công an xã Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa tiếp nhận và hỗ trợ một trường hợp người dân tự nguyện giao nộp, trả lại tài sản do người khác chuyển nhầm theo đúng quy định pháp luật.

image.jpg
Chị Lan làm thủ tục trao lại số tiền cho người chuyển nhầm trước sự chứng kiến của Công an xã Cam Lộ.

Trước đó, chị Trần Thị Lan (SN 1973, trú thôn Phan Xá Phường, xã Cam Lộ) bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được 300 triệu đồng từ một tài khoản không quen biết.

Xác định đây là số tiền chuyển nhầm, chị Lan đã nhanh chóng đến Công an xã Cam Lộ trình báo, đồng thời nhờ lực lượng chức năng xác minh để trả lại cho người bị mất.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cam Lộ tiến hành xác minh và xác định người chuyển nhầm là chị Đỗ Thị Then (SN 1953, trú tổ dân phố Tân Quang 7, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang).

Ngay sau đó, công an đã mời hai bên đến trụ sở để hoàn tất thủ tục trao trả số tiền 300 triệu đồng. Nhận lại tài sản, chị Đỗ Thị Then không giấu được xúc động, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trung thực của chị Trần Thị Lan và sự tận tình, trách nhiệm của lực lượng Công an xã Cam Lộ.

Hành động đẹp cùng sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an đã lan tỏa thông điệp tích cực về ý thức chấp hành pháp luật và nghĩa tình trong cộng đồng.

Hoàng Nam
#Công an xã Cam Lộ #Quảng Trị #chuyển khoản nhầm #trả lại tài sản #người tốt việc tốt #tự nguyện

