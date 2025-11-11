Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Người đàn ông nhận lại 499.999.999 đồng sau khi chuyển khoản nhầm

Hoài Nam
TPO - Một người đàn ông ở Hà Tĩnh đã chuyển 499.999.999 đồng nhầm vào tài khoản của một người đang trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi xác minh, Công an xã Thạch Hà đã hỗ trợ giúp chủ nhân nhận lại số tiền.

Ngày 11/11, Công an xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Bàu Bàng, thành phố Hồ Chí Minh xác minh, hỗ trợ người dân trên địa bàn nhận lại số tiền gần 500 triệu đồng chuyển khoản nhầm vào tài khoản người khác.

Theo đó, vào ngày 10/11, anh N.V.H. (trú tại thôn Sông Hải, xã Thạch Hà) trong quá trình giao dịch ngân hàng đã chuyển nhầm số tiền 499.999.999 đồng vào tài khoản của anh V.V.S., cư trú tại xã Bàu Bàng, thành phố Hồ Chí Minh.

6912eb1d06f72.jpg
Anh H. vui mừng, bày tỏ lòng cảm ơn đến Công an xã Thạch Hà khi nhận lại số tiền.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh H. đã đến trình báo Công an xã Thạch Hà.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thạch Hà khẩn trương xác minh, đồng thời phối hợp với Công an xã Bàu Bàng để làm rõ chủ tài khoản nhận nhầm tiền.

Qua trao đổi, hai đơn vị đã thống nhất hỗ trợ người dân các bước xử lý theo quy định. Sau khi được vận động, anh V.V.S. đã chủ động phối hợp làm việc và thực hiện chuyển khoản hoàn trả toàn bộ số tiền cho anh N.V.H.

Nhận lại số tiền lớn mình chuyển nhầm, anh H. bày tỏ lòng cảm ơn khi đã được các lực lượng chức năng hỗ trợ làm các thủ tục để lấy lại tài sản một nhanh chóng và thuận lợi.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #chuyển nhầm tài khoản #người đàn ông chuyển nhầm tiền #Người đàn ông nhận lại 499.999.999 đồng #chuyển khoản nhầm

