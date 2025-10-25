Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyển nhầm hơn 700 triệu cho người lạ, người phụ nữ được công an giúp nhận lại

Trương Định
TPO - Trong lúc thực hiện giao dịch chuyển tiền cho đối tác, bà Nguyễn Thị Vy (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) đã chuyển nhầm 750 triệu đồng cho tài khoản cho 1 người lạ và bà Vy sau đó được công an hỗ trợ nhận lại.

Ngày 25/10, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Công an phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã nhận được thư cảm ơn của bà Nguyễn Thị Vy (SN 1982, một người dân của phường), vì được hỗ trợ nhận lại 750 triệu đồng do chuyển nhầm trong lúc thực hiện giao dịch qua ứng dụng ngân hàng.

Theo trình báo, ngày 18/10, trong lúc thực hiện giao dịch chuyển tiền cho đối tác, bà Nguyễn Thị Vy đã chuyển nhầm 750 triệu đồng cho một tài khoản tên N.T.T. Sau khi phát hiện sự việc, bà Vy hoang mang, lo lắng, không biết cách nào để lấy lại nên sáng hôm sau (19/10) đã đến trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận trình báo, Công an phường Quy Nhơn Bắc cử cán bộ phối hợp làm việc với phía ngân hàng để xác minh thông tin. Qua đó, xác định được người nhận tiền chuyển nhầm là một công dân ở TP. Hải Phòng. Đơn vị đã liên hệ với công an địa phương đề nghị hỗ trợ, xác minh từ phía bà N.T.T.

Bà Vy viết thư cảm ơn Công an phường Quy Nhơn Bắc sau khi nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Sau khi làm rõ nội dung sự việc, lực lượng công an 2 địa phương đã hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục theo quy định để giao nhận lại số tiền đã chuyển nhầm.

Vào ngày 23/10, bà Trần Thị Thái Loan (SN 1982, thôn Mỹ Thạch, xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai) cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi chuyển nhầm 11 triệu đồng cho một người không quen biết. Nhờ sự phối hợp của Công an xã Bình Hiệp với các đơn vị chức năng và ngân hàng, bà Loan đã được nhận lại toàn bộ số tiền.

Trương Định
