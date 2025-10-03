Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bất ngờ nhận được hàng chục triệu đồng, cô gái vội báo Công an

Hữu Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 3/10, Công an phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thông tin, đơn vị vừa hỗ trợ một cô gái trẻ trả lại số tiền 45 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân.

Ngày 2/10, chị Nguyễn Thị Thúy (SN 2003, trú tại khu phố 2, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đến Công an phường Đông Hà trình báo, nhờ lực lượng Công an hỗ trợ xác minh tìm chủ tài khoản chuyển nhầm số tiền 45 triệu đồng vào tài khoản của chị.

Qua xác minh, Công an phường Đông Hà nhanh chóng xác định được số tài khoản chuyển nhầm là của anh Nguyễn Văn Vui (SN 1966, ở khu phố 7, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Công an phường đã hỗ trợ, hướng dẫn chị Thúy trao trả lại số tiền nói trên cho anh Vui.

co-gai-tre-tra-45-trieu-vnd-do-chuyen-nham.png
Tại cơ quan Công an phường Đông Hà, anh Vui (bìa phải) đã được chị Thúy trả lại số tiền chuyển nhầm vào tài khoản.

Tại cơ quan Công an, anh Vui rất vui mừng lúc nhận lại được số tiền bị chuyển nhầm của mình. Anh Vui gửi lời cảm ơn chị Thúy và lực lượng Công an phường đã kịp thời xác minh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Việc làm của chị Nguyễn Thị Thúy là hành động đẹp, thể hiện tinh thần trung thực, góp phần lan tỏa những giá trị đạo đức tốt đẹp trong cộng đồng. Đồng thời, một lần nữa khẳng định tinh thần trách nhiệm, gần dân, vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an cơ sở.

Hữu Thành
#chuyển tiền nhầm #tài khoản #cô gái trẻ #Công an Đông Hà #phường Nam Đông Hà #Quảng Trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục