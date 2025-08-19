Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản: Lực lượng Công an tiên phong tinh gọn, hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Báo Tiền Phong có cuộc trò chuyện với Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản – Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản – Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an.

Thưa Thiếu tướng, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, lực lượng CAND đã đạt được những kết quả nổi bật nào trong công cuộc xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới?

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, lực lượng CAND đã tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả với nhiều kết quả đột phá, là điểm sáng, làm tiền đề, cung cấp thực tiễn sinh động để cả hệ thống chính trị tham khảo, khắc phục triệt để tình trạng trùng dẫm, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực, gây khó khăn, giảm hiệu quả trong tổ chức phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân, điển hình như:

Đã tiên phong trong việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp khi không tổ chức Công an cấp huyện từ ngày 1/3/2025, qua đó giảm, 694 Công an cấp huyện, 5.916 Đội thuộc Công an cấp huyện. Phát triển phương châm xây dựng tổ chức bộ máy từ “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” thành “Bộ tinh, tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”.

Bên cạnh đó, Bộ Công an đã tiếp nhận 5 nhóm nhiệm vụ từ các bộ, ngành, đại diện chủ sở hữu 1 Tổng công ty. Tiếp tục quyết liệt thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của Công an các đơn vị, địa phương. Từ năm 2023 đến nay đã tiếp tục giảm 1 Cục, 286 đơn vị cấp phòng, 1.237 đơn vị cấp đội; sắp xếp từ 10.035 Công an xã, phường, thị trấn thành 3.319 Công an xã, phường, đặc khu; sắp xếp từ 63 Công an cấp tỉnh thành 34 Công an cấp tỉnh.

Triển khai quyết liệt các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tiến thẳng lên hiện đại đối với 6 lực lượng trong năm 2025; trình Bộ Chính trị phê duyệt Đề án hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng CAND đến năm 2030 và ban hành Kết luận về Đề án xây dựng công nghiệp an ninh trong kỷ nguyên phát triển, vươn mình của dân tộc; khẩn trương hoàn thành nhiều trụ sở làm việc; tập trung đầu tư, trang bị toàn diện cho lực lượng Công an cấp xã, bảo đảm đủ khả năng giải quyết yêu cầu, nhiệm vụ ngay từ đầu và ngay tại cơ sở.

Ngày 17/8, tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Sao Vàng lần thứ 5 cho Lực lượng Công an nhân dân Ảnh: Phạm Nam.

Lực lượng CAND là một trong những lực lượng tiên phong trong việc tinh gọn bộ máy, tổ chức lại theo mô hình chính quyền hai cấp, với 34 Công an cấp tỉnh và hơn 3.300 Công an cấp xã sau sáp nhập. Xin Thiếu tướng cho biết, việc kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng chính quy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả có ý nghĩa như thế nào trong việc bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh toàn quốc vừa chuyển sang vận hành chính quyền 2 cấp?

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản: Việc tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là không tổ chức Công an cấp huyện có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trước hết, đó là việc gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng; thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng, ý chí quyết tâm cao độ của toàn lực lượng CAND, cao hơn nữa là tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh của lực lượng CAND, tất cả vì sự phát triển của đất nước, vì cuộc sống ấm no của Nhân dân.

Việc điều chỉnh tổ chức bộ máy Công an để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra với lực lượng Công an trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tập trung của lãnh đạo Bộ Công an, Công an địa phương đối với các mặt công tác; đảm bảo lãnh đạo thông suốt từ Trung ương đến địa phương một cách kịp thời, nhanh chóng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chiến đấu; tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp tục tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, nhằm phục vụ Nhân dân tốt hơn ngay từ cơ sở; và tập trung đầu tư, hiện đại hóa trang bị, phương tiện chiến đấu để hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Ngày 6/8, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; trao danh hiệu "Anh hùng LLVTND" tặng 11 tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc; truy tặng danh hiệu "Anh hùng LLVTND" cho liệt sĩ Bùi Huy Giáp, nguyên Phó Ban Bảo vệ Ty Công an Nghệ An, nay là Công an tỉnh Nghệ An vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Phạm Nam.

Tạo nền tảng kiến tạo hạ tầng số quốc gia, xây dựng Chính phủ số

Việc triển khai Đề án 06 và nhiệm vụ chuyển đổi số trong ngành Công an đang diễn ra quyết liệt. Thiếu tướng đánh giá thế nào về vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong việc vận hành Trung tâm dữ liệu quốc gia và cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp?

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản: Xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia là dự án chưa có tiền lệ, nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ tin tưởng giao lực lượng Công an - đơn vị có kinh nghiệm xây dựng, vận hành, khai thác, ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án 06, có cơ chế bảo vệ vật lý và bảo vệ mạng nghiêm ngặt. Ngay khi nhận nhiệm vụ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tập trung lãnh đạo triển khai với tinh thần quyết liệt, huy động tối đa nguồn lực đảm bảo mọi hạng mục đạt yêu cầu hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao.

Đến nay, sau hơn 7 tháng triển khai, việc xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia cơ bản hoàn tất, sẵn sàng khánh thành trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND. Việc vận hành hiệu quả Trung tâm dữ liệu quốc gia có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, tạo nền tảng kiến tạo hạ tầng số quốc gia, xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, thúc đẩy chuyển đổi mô hình quản trị đất nước theo hướng hiện đại, hiệu quả, dựa trên dữ liệu, phát triển kinh tế dữ liệu, tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính phục vụ nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao hiệu suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng tầm vị thế của đất nước và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Năm 2025, Bộ Công an chủ trì xây dựng, hoàn thiện và trình Quốc hội nhiều dự án luật quan trọng. Xin Thiếu tướng chia sẻ thêm về những điểm mới nổi bật và mục tiêu trọng tâm của các dự án luật này?

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản: Năm 2025, Bộ Công an có nhiệm vụ chủ trì xây dựng 9 dự án luật và 1 dự thảo Pháp lệnh để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2025. Các dự án luật và pháp lệnh sẽ có nhiều điểm mới với mục tiêu trọng tâm bao trùm đó là: Tiếp tục cụ thể hóa quy định về quyền con người theo Hiến pháp năm 2013.

Thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hoàn thiện pháp luật theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm chặt chẽ, khả thi, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và tăng cường bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Hoàn thành hơn 30.100 căn nhà cho người nghèo

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cung cấp thông tin cho báo chí tại cuộc họp báo chiều 7/7. Ảnh: Phạm Nam.

- Phóng viên: Chương trình xây dựng hàng ngàn căn nhà tình nghĩa cho đồng bào vùng sâu, vùng xa do Bộ Công an phát động đã để lại nhiều dấu ấn trong cộng đồng. Thiếu tướng có thể chia sẻ ý nghĩa nhân văn và tác động lâu dài của chương trình này đối với việc xây dựng “thế trận lòng dân”?

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản: Ngay từ năm 2019, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, nhất là đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã hết sức quan tâm đến hoạt động này, chỉ đạo chủ trương xây nhà cho các hộ dân nghèo bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, chỉ đạo phối hợp với một số tỉnh biên giới xây dựng Đề án hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, xây dựng nhà ở bán trú cho học sinh tại các huyện khó khăn của các tỉnh, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, chiến lược về an ninh, quốc phòng.

Từ cuối năm 2024, thực hiện chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Công an tiếp tục tiên phong thực hiện rất quyết liệt. Đến nay lực lượng CAND đã hoàn thành hơn 30.100 căn nhà, nhiều điểm trường và bệnh viện trên toàn quốc với tổng kinh phí hơn 1.500 tỉ đồng.

Có thể khẳng định đây là các chủ trương lớn, mang tầm quốc gia, qua đó các giá trị nhân văn ngày càng được lan toả, góp phần tô đậm thêm truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam. “Căn nhà mới” chính là điểm tựa giúp người dân tại các vùng sâu, vùng xa, vùng gặp nhiều khó khăn yên tâm lao động, sản xuất, bám đất, bám bản làng, tham gia bảo đảm an ninh, trật tự.

Một điều đặc biệt nữa đó là đã tăng cường, củng cố niềm tin của người dân với Đảng, Nhà nước, tăng cường tình đoàn kết trong Nhân dân, cùng nhau vượt qua khó khăn để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tạo sức bật mạnh mẽ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Đoàn công tác trao biểu trưng ngôi nhà mới tặng gia đình ông Nguyễn Văn Luận tại Tuyên Quang. Ảnh: Khổng Hà.

Trong công tác giáo dục, cảm hoá, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng, cũng như trong công tác đặc xá năm 2025, lực lượng Công an nhân dân đã có những biện pháp, mô hình hiệu quả nào nhằm lan toả tinh thần nhân đạo, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đến với người dân?

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản: Công tác giáo dục, cảm hóa, dạy nghề giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, đặc xá cho người đang chấp hành án phạt tù là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, Bộ Công an triển khai thực hiện xuyên suốt nhằm giúp phạm nhân yên tâm học tập, cải tạo trở thành người có ích cho xã hội.

Hằng năm, Bộ Công an đã chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua học tập, cải tạo trong phạm nhân với nhiều nội dung phong phú, đa dạng mang tính giáo dục cao nhằm giáo dục phạm nhân nâng cao nhận thức, chuyển biến thái độ, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tham gia học tập, lao động cải tạo tiến bộ; chú trọng thực hiện tốt công tác xếp loại, khen thưởng, kỷ luật, công tác tổ chức lao động, tổ chức các lớp văn hóa xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân theo đúng quy định nhằm tác động giáo dục mạnh mẽ đến nhận thức, tư tưởng, thái độ phấn đấu, rèn luyện của phạm nhân; đổi mới trong công tác đặc xá nhằm giáo dục, khuyến khích phạm nhân học tập, lao động, phấn đấu cải tạo tốt để được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, sớm trở về đoàn tụ với gia đình và hòa nhập cộng đồng.

Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả như “Buồng giam văn hóa, khu giam văn hóa”, “Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy trại giam” để phạm nhân hăng hái thi đua lao động, cải tạo tốt…

Bên cạnh đó, Bộ Công an đã tăng cường phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các trại giam; tuyên truyền lan tỏa các mô hình tái hòa nhập cộng đồng tiêu biểu (điển hình như “Con đường hướng thiện”) góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư trong thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp triển khai các chương trình, kế hoạch đào tạo nghề, giới thiệu, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù…

Qua đó đã góp phần lan toả tinh thần nhân đạo, chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đến với phạm nhân và xã hội.

Xin cảm ơn Thiếu tướng!