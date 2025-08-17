Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân

Minh Đức - Nhật Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 17/8, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025) và đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ 5.

Dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu các cơ quan ban, bộ, ngành Trung ương...

Về phía Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, các Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, đại diện các đơn vị trực thuộc bộ và nhiều đại biểu khách mời.

952e09d4-55fe-4ac8-bcec-1fa2d210070a.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ 5. Ảnh: Nhật Minh.
b21a688f-5ce8-4358-8e83-74cb1c46c861.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu tại Lễ Kỷ niệm. Ảnh: Nhật Minh.
b47ec4aa-b695-4cea-a6d0-e7da686f61b8.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tại Lễ Kỷ niệm. Ảnh: Nhật Minh.
3411a2cf-b67c-4bd0-953f-3cfb91386c81.jpg
a4cdceb5-2fbb-4c80-9906-fec852a7ad7d.jpg
Các tiết mục nghệ thuật tại buổi lễ. Ảnh: Nhật Minh.
Minh Đức - Nhật Minh
#Ngày truyền thống Công an nhân dân #Lễ kỷ niệm 80 năm Công an nhân dân #Huân chương Sao vàng #Tổng Bí thư Tô Lâm #Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc #Bộ Công an Việt Nam #Lễ đón nhận Huân chương Sao vàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục