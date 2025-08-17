Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân

TPO - Sáng 17/8, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025) và đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ 5.

Dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu các cơ quan ban, bộ, ngành Trung ương...



Về phía Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, các Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, đại diện các đơn vị trực thuộc bộ và nhiều đại biểu khách mời.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đón nhận Huân chương Sao vàng lần thứ 5. Ảnh: Nhật Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu tại Lễ Kỷ niệm. Ảnh: Nhật Minh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tại Lễ Kỷ niệm. Ảnh: Nhật Minh.