Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND ý nghĩa, thiết thực

TPO - Sáng 7/8, Bộ Công an tổ chức họp báo cung cấp thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025).

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ chủ trì họp báo. Ảnh: Phạm Nam.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết, thực hiện Quyết định số 280/QĐ ngày 4/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức hơn 40 hoạt động kỷ niệm. Các sự kiện được triển khai bài bản, trọng tâm, thiết thực, có chiều sâu, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc và được ghi nhận tích cực từ các cấp, ngành và nhân dân.

Một số hoạt động nổi bật gồm, chuỗi chương trình gắn với kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, khánh thành tượng đài “Bác Hồ thăm quê” tại Khu di tích Kim Liên (Nghệ An); 2 Gala âm nhạc “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam” với hơn 600.000 lượt người tham dự; Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 tổ chức tại Việt Nam…

Từ nay đến 19/8 là cao điểm diễn ra các hoạt động chính trị - xã hội quy mô lớn, trong đó có nhiều sự kiện gắn kết cộng đồng, phục vụ nhân dân và quảng bá hình ảnh lực lượng Công an nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị (Bộ Công an) cho biết, một trong những hoạt động quốc tế đáng chú ý là Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 diễn ra tại khu vực Hồ Gươm từ ngày 8 đến 10/8, với sự tham gia của 6 quốc gia, 8 đoàn nghệ thuật. Ngoài ra, chương trình “Ngày hội bình yên” từ 16 đến 19/8 sẽ tổ chức tại phố đi bộ Hồ Gươm, gồm chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, triển lãm, trình diễn nghệ thuật đường phố do lực lượng Công an phối hợp thực hiện, phục vụ người dân từ 8h sáng đến 23h hàng ngày.

Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy nhấn mạnh, các chương trình được thiết kế theo hướng “gần dân, sát dân, vì dân”; tăng tính trải nghiệm và tương tác để người dân thấu hiểu, đồng hành cùng lực lượng CAND. Lễ chào cờ đông nhất lịch sử tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP HCM); các màn trình diễn kỹ năng của lực lượng cảnh vệ, cảnh sát cơ động, PCCC & CNCH, các hoạt động văn hóa nghệ thuật quy mô lớn đều thể hiện tinh thần hiện đại, chính quy, tinh nhuệ của lực lượng Công an Việt Nam.

Tại buổi họp báo, đại diện các đơn vị: Cục Đối ngoại, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội... đã cung cấp thêm thông tin về các hoạt động đối ngoại, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các kết quả nổi bật trong triển khai Đề án 06.

Một số hoạt động trọng tâm khác kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, như: Triển lãm "CAND Việt Nam - 80 năm vì bình yên cuộc sống" nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (triển lãm từ 5/8 - 14/9, tại Bảo tàng Hà Nội); Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện PCCC, CNCH và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2025 (triển lãm từ 14 - 16/8/2025, tại TP Hồ Chí Minh); Tham gia triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với chủ đề "CAND - 80 năm vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân" (triển lãm từ 28/8 - 5/9/2025, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội).

Lễ Khánh thành Trụ sở Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu, Hà Nội và Khởi công xây dựng Trụ sở Bộ Công an, số 15 Trần Bình Trọng, Hà Nội; gắn biển một số công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (dự kiến tổ chức trong tháng 8/2025).

Phối hợp Báo Nhân dân tổ chức sự kiện đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" (tổ chức từ 5h - 9h, ngày 16/8/2025, tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội).

Phối hợp Tạp chí Cộng sản tổ chức Chương trình nghệ thuật "Sao Độc lập - 2025" - năm thứ X chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (dự kiến tổ chức 20h ngày 24/8/2025, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội).

Đặc biệt, Lễ kỷ niệm trọng thể 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sẽ diễn ra vào ngày 17/8/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại biểu các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương; đại biểu lãnh đạo Công an, Cảnh sát, An ninh, Nội vụ các nước láng giềng, các nước ASEAN và một số nước có quan hệ hữu nghị…