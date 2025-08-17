Sự liêm chính và kỷ luật là 'xương sống' của lực lượng Công an Nhân dân

TPO - "Sự liêm chính và kỷ luật là "xương sống" của lực lượng; sự chuyên nghiệp và hiện đại là "cơ bắp" của lực lượng; sự nhân văn và gần dân là "trái tim" của lực lượng. Khi xương sống thẳng, cơ bắp khỏe và trái tim ấm, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách, hoàn thành mọi nhiệm vụ", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngày 17/8, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.



Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Nhật Minh.



Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thấm nhuần quan điểm "Nhân dân là gốc"

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: 80 năm qua là chặng đường vẻ vang, chứng minh bản lĩnh, trí tuệ và sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng Công an nhân dân dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp của Đảng; sự quản lý thống nhất của Nhà nước và sự đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, trong các cuộc kháng chiến trường kỳ, lực lượng công an đã cùng toàn quân, toàn dân đánh bại âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, giữ vững hậu phương, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Sau ngày đất nước thống nhất, công an tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trên mặt trận bảo vệ Tổ quốc, trở thành “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, chính quyền và thành quả cách mạng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Sao Vàng lần thứ năm cho lực lượng Công an nhân dân. Trước đó, lực lượng từng vinh dự nhận Huân chương này vào các năm 1980, 1985, 2000 và 2015.

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, lực lượng Công an nhân dân luôn kiên cường trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, an ninh mạng, làm thất bại mọi âm mưu bạo loạn, lật đổ. Bên cạnh đó là biết bao câu chuyện xúc động về người chiến sĩ công an trong những trận đối đầu căng thẳng với các thế lực chống phá, trong những cuộc truy bắt tội phạm nghẹt thở, hay trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Đứng trước cánh cửa của kỷ nguyên phát triển mới vì một đất nước hòa bình, ổn định; một xã hội phát triển nhanh, bền vững; vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc, yên bình của nhân dân, Tổng Bí thư đề nghị lực lượng Công an nhân dân tập trung thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.



Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Nam.

Đầu tiên, theo Tổng Bí thư, lực lượng Công an nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thấm nhuần quan điểm "Nhân dân là gốc", đặt lợi ích của quốc gia dân tộc, của Nhân dân lên trên hết, trước hết; phải thực sự nêu gương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong công tác; nói đi đôi với làm, làm việc gì chắc việc đó, hiệu quả, thiết thực.

Tổng Bí thư cũng lưu ý, cần tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, mẫu mực. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay trong nội bộ; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; coi trọng công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tạo dựng môi trường công tác lành mạnh, minh bạch, dân chủ, nhân văn.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật về an ninh, trật tự; nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; chủ động dự báo, đánh giá đúng tình hình; phát hiện sớm, xử lý kịp thời, hiệu quả các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.



Tổng Bí thư yêu cầu nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm mọi loại, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, công nghệ cao, tham nhũng, kinh tế; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh để người dân yên tâm lao động, học tập, sáng tạo, cống hiến. Mỗi chuyên án, mỗi vụ án phải được tiến hành chặt chẽ, thượng tôn pháp luật, khách quan, công tâm, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", vì công lý, vì danh dự quốc gia, vì niềm tin của Nhân dân.

Theo Tổng Bí thư, lực lượng công an cần chủ động đi đầu trong chuyển đổi số, nghiên cứu, ứng dụng khoa học- công nghệ hiện đại trong công tác công an; xây dựng, quản trị, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu lớn; bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, bảo vệ chủ quyền số quốc gia; hình thành các năng lực mới, công cụ mới trong phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm trên không gian mạng. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về an ninh, tư pháp, chia sẻ thông tin, phối hợp hành động; tích cực tham gia, góp phần định hình các quy tắc, chuẩn mực quốc tế trên các lĩnh vực an ninh phi truyền thống.

"Triển khai công tác Công an theo tinh thần: "Bộ tinh, Tỉnh mạnh, Xã toàn diện, bám cơ sở", chủ động xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo; nêu cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội; gắn kết chặt chẽ giữa "nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân" với "xã hội kỷ cương, văn minh, nghĩa tình". Ở đâu có dân, ở đó có phong trào; nơi nào phong trào mạnh, nơi đó trật tự vững, an ninh bền", Tổng Bí thư lưu ý.

Phía sau sự yên bình là công sức lặng thầm, là mồ hôi và xương máu, là lý tưởng và trách nhiệm

Tổng Bí thư cũng yêu cầu, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện công tác của cán bộ, chiến sĩ; ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, địa bàn khó khăn, phức tạp. Làm tốt chính sách hậu phương công an; kịp thời tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân lập công xuất sắc; chu đáo chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ; tạo điều kiện để mỗi cán bộ, chiến sĩ "mạnh khỏe về thể chất, vững vàng về tinh thần, trong sáng về đạo đức, sắc bén về nghiệp vụ".

Toàn cảnh tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Phạm Nam.

Tổng Bí thư cho rằng, cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; lắng nghe dân, dựa vào dân, học dân, tôn trọng dân, vì hạnh phúc của Nhân dân mà phấn đấu; kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, an toàn, lành mạnh để phát triển nhanh và bền vững.

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Một dân tộc muốn trở nên hùng cường phải có nền quốc phòng, an ninh vững mạnh; muốn phát triển nhanh, bền vững phải có môi trường an ninh, trật tự ổn định, an toàn. Mỗi thành tựu về tăng trưởng, mỗi bước tiến về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mỗi cơ hội của hội nhập quốc tế đều gắn chặt với nỗ lực giữ bình yên từ mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi con phố, mỗi thôn xóm, mỗi nhà máy, mỗi lớp học...

"Ở nơi xa xôi nhất của biên cương hay ở trung tâm náo nhiệt của đô thị, dấu chân người chiến sĩ Công an vẫn in đậm; phía sau sự yên bình là công sức lặng thầm, là mồ hôi và xương máu, là lý tưởng và trách nhiệm. Chúng ta càng phải trân trọng hơn những gì đang có hôm nay để nỗ lực hơn nữa vì ngày mai", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh: giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là điều kiện tiên quyết để thực hiện khát vọng và mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng Việt Nam hùng cường vào giữa thế kỷ XXI. Trong hành trình ấy, lực lượng Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, là "lá chắn" và "thanh kiếm" bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhân dân. Nhưng "lá chắn" chỉ thật vững khi được rèn luyện bởi kỷ luật nghiêm minh, đạo đức trong sáng, lý tưởng vững vàng; khi được nâng đỡ bởi niềm tin của dân, khi được dẫn dắt bởi trí tuệ tập thể và bản lĩnh chính trị của Đảng. "Thanh kiếm" chỉ thật sắc khi được tôi luyện trong thực tiễn gian khó, khi được mài giũa bởi khoa học -công nghệ hiện đại, khi được soi sáng bởi lương tri và công lý.