Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phát hành bộ tem bưu chính '80 năm – Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam'

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 15/8 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ công bố phát hành bộ tem bưu chính chủ đề “80 năm – Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, chủ trì buổi lễ. Tham dự có ông Lã Hoàng Trung, Vụ trưởng Vụ Bưu chính (Bộ Khoa học và Công nghệ), lãnh đạo các đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND.

screen-shot-2025-08-15-at-170017.png
Bộ tem “80 năm – Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam”.

Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh nhấn mạnh: Bộ tem là kết quả phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cùng các cơ quan chức năng, mang ý nghĩa tôn vinh truyền thống cách mạng, quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân (CAND), đồng thời giới thiệu hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn tới bạn bè quốc tế. Bộ tem còn thể hiện sức mạnh đoàn kết toàn dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, với lực lượng CAND là nòng cốt.

tem-3-1755249718272.jpg
Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị và các đại biểu tại buổi lễ.

Bộ tem gồm 1 mẫu tem và 1 block tem, phát hành trên mạng bưu chính công cộng từ 15/8/2025 đến 30/6/2027, truyền thông tới 192 quốc gia thành viên Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU).

Mẫu tem khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an gần gũi với đồng bào vùng cao, cầm bóng đèn tượng trưng ánh sáng tri thức, bên cạnh là người mẹ trẻ bế con và cánh đồng lúa vàng, biểu trưng cho ấm no, hạnh phúc và phương châm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Block tem tái hiện đội hình diễu binh của lực lượng CAND dưới cờ Tổ quốc và phù hiệu ngành, in sắc nét trên giấy tem cao cấp, đảm bảo giá trị lưu giữ lâu dài về thẩm mỹ và lịch sử.

Bộ tem không chỉ phục vụ gửi thư mà còn là tư liệu quý cho sưu tầm, nghiên cứu, trưng bày, góp phần quảng bá hình ảnh người chiến sĩ CAND và lan tỏa giá trị truyền thống tới thế hệ trẻ.

Tại buổi lễ, Cục Công tác chính trị trao tặng Vụ Bưu chính bức tranh tem; lãnh đạo các bên đã ký bìa phát hành chính thức bộ tem.

Minh Đức
#bộ tem bưu chính #80 năm Vinh quang CAND #Lễ phát hành tem Công an Việt Nam #truyền thống lực lượng CAND #hình ảnh chiến sĩ Công an #phát hành tem quốc tế #bộ tem kỷ niệm 80 năm #sưu tầm tem Việt Nam #quảng bá hình ảnh CAND #bộ tem diễu binh CAND

Xem thêm

Cùng chuyên mục