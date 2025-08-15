Phát hành bộ tem bưu chính '80 năm – Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam'

TPO - Chiều 15/8 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ công bố phát hành bộ tem bưu chính chủ đề “80 năm – Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, chủ trì buổi lễ. Tham dự có ông Lã Hoàng Trung, Vụ trưởng Vụ Bưu chính (Bộ Khoa học và Công nghệ), lãnh đạo các đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND.

Bộ tem “80 năm – Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam”.

Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh nhấn mạnh: Bộ tem là kết quả phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cùng các cơ quan chức năng, mang ý nghĩa tôn vinh truyền thống cách mạng, quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân (CAND), đồng thời giới thiệu hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn tới bạn bè quốc tế. Bộ tem còn thể hiện sức mạnh đoàn kết toàn dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, với lực lượng CAND là nòng cốt.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị và các đại biểu tại buổi lễ.

Bộ tem gồm 1 mẫu tem và 1 block tem, phát hành trên mạng bưu chính công cộng từ 15/8/2025 đến 30/6/2027, truyền thông tới 192 quốc gia thành viên Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU).

Mẫu tem khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an gần gũi với đồng bào vùng cao, cầm bóng đèn tượng trưng ánh sáng tri thức, bên cạnh là người mẹ trẻ bế con và cánh đồng lúa vàng, biểu trưng cho ấm no, hạnh phúc và phương châm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Block tem tái hiện đội hình diễu binh của lực lượng CAND dưới cờ Tổ quốc và phù hiệu ngành, in sắc nét trên giấy tem cao cấp, đảm bảo giá trị lưu giữ lâu dài về thẩm mỹ và lịch sử.

Bộ tem không chỉ phục vụ gửi thư mà còn là tư liệu quý cho sưu tầm, nghiên cứu, trưng bày, góp phần quảng bá hình ảnh người chiến sĩ CAND và lan tỏa giá trị truyền thống tới thế hệ trẻ.

Tại buổi lễ, Cục Công tác chính trị trao tặng Vụ Bưu chính bức tranh tem; lãnh đạo các bên đã ký bìa phát hành chính thức bộ tem.