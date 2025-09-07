Khách Hàn Quốc du lịch Quy Nhơn nhanh chóng tìm được ví, điện thoại bị mất

TPO - Ngày 7/9, Công an phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai cho biết đã tìm thấy, trả lại tài sản của một du khách nước ngoài đánh rơi khi đến du lịch tại địa phương.

Công an phường Quy Nhơn Đông trao trả lại tài sản cho ông Kim Jin Hak.

﻿Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, chiều 6/9, ông Kim Jin Hak (SN 1968, Quốc tịch Hàn Quốc, tạm trú tại một khách sạn ở phường Quy Nhơn) đã đến Công an phường Quy Nhơn Đông báo tin việc rơi 1 chiếc điện thoại và 1 chiếc ví da bên trong có một số giấy tờ tùy thân khi đến khu du lịch Hòn Khô trên địa bàn phường.

Ngay sau đó, Công an phường Quy Nhơn Đông khẩn trương xác minh, đến 17h cùng ngày đã tìm lại được số tài sản trên của ông Kim Jin Hak đánh rơi và mời du khách này đến trụ sở để trả lại.

Cảm kích trước tinh thần tận tụy, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Quy Nhơn Đông, ông Kim Jin Hak đã viết thư cảm ơn đơn vị vì đã giúp mình tìm lại tài sản.

Mới đây, ngày 4/9, Công an phường Hội An Đông (TP. Đà Nẵng) cũng kịp thời tiếp nhận và xử lý thông tin của ông R.M.S. Bold, du khách nước ngoài, trình báo về việc đánh rơi một chiếc ví có chứa nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng cùng một số tiền mặt trên xe dịch vụ grab nhưng không nhớ rõ thông tin tài xế.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, công an đã nhanh chóng vào cuộc và xác định người lái xe dịch vụ là anh P.K.H.N., trú tại phường Điện Bàn Đông (TP. Đà Nẵng). Khi được liên hệ, anh N. đã kiểm tra phương tiện, phát hiện chiếc ví của du khách và ngay lập tức mang đến bàn giao cho Công an phường Hội An Đông. Bên trong ví còn đầy đủ giấy tờ tùy thân cùng số tiền mặt của ông Bold. Công an phường đã lập biên bản, bảo đảm nguyên vẹn và trao trả toàn bộ tài sản cho du khách.

Nhận lại tài sản, ông Bold bày tỏ sự xúc động, gửi thư cảm ơn lực lượng Công an phường Hội An Đông về tinh thần trách nhiệm, sự nhanh nhạy trong xử lý tình huống; đồng thời bày tỏ lòng cảm kích trước sự trung thực, chân thành của tài xế dịch vụ grab.