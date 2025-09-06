Đà Nẵng: Khách Tây cảm kích khi tìm được ví tiền quên trên xe grab

TPO - Nhận lại tài sản, ông Bold gửi thư cảm ơn Công an phường Hội An Đông, TP. Đà Nẵng về tinh thần trách nhiệm, nhanh nhạy trong xử lý tình huống, đồng thời bày tỏ cảm kích trước sự trung thực, chân thành của tài xế dịch vụ grab

Ngày 6/9, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, Công an phường Hội An Đông vừa tổ chức trao trả tài sản cho du khách nước ngoài bị bỏ quên.

Du khách nước ngoài xúc động nhận lại chiếc ví bỏ quên khi đi dịch vụ grab tại Đà Nẵng. Ảnh CA.

Trước đó, ngày 4/9, Công an phường Hội An Đông đã kịp thời tiếp nhận và xử lý thông tin của ông R.M.S. Bold – du khách nước ngoài, trình báo về việc đánh rơi một chiếc ví có chứa nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng cùng một số tiền mặt trên xe dịch vụ grab nhưng không nhớ rõ thông tin tài xế.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, công an đã nhanh chóng vào cuộc và xác định người lái xe dịch vụ là anh P.K.H.N., trú tại phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng. Khi được liên hệ, anh H.N. đã kiểm tra phương tiện, phát hiện chiếc ví của du khách và ngay lập tức mang đến bàn giao cho Công an phường Hội An Đông.

Bên trong ví còm đầy đủ giấy tờ tùy thân cùng số tiền mặt của ông Bold. Công an phường đã lập biên bản, bảo đảm nguyên vẹn và trao trả toàn bộ tài sản cho du khách.

Nhận lại tài sản, ông Bold bày tỏ sự xúc động, gửi thư cảm ơn lực lượng Công an phường Hội An Đông về tinh thần trách nhiệm, sự nhanh nhạy trong xử lý tình huống; đồng thời bày tỏ lòng cảm kích trước sự trung thực, chân thành của anh P.K.H.N. - tài xế dịch vụ grab.