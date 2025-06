Nhặt được tiền vàng, lão nông trả lại người đánh rơi

TPO - Nhặt được tài sản của người khác đánh rơi, ông Trương Văn Cà liên hệ công an trả lại tài sản có giá trị cùng giấy tờ tùy thân cho người làm rơi.

Công an xã Phước An (huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) vừa bàn giao tài sản bị đánh rơi gồm một chiếc ví bên trong có nhiều tài sản có giá trị và giấy tờ quan trọng cho ông Nguyễn Văn Thành (68 tuổi, ngụ tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch).

Trước đó vào ngày 27/6, ông Trương Văn Cà (58 tuổi, quê tỉnh Bến Tre, hiện tạm trú tại ấp Vũng Gấm, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) trên đường đi làm về thì nhặt được chiếc ví, bên trong có 3 nhẫn màu vàng và 3,1 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng khác mang tên ông Nguyễn Văn Thành.

Sau khi nhặt ví, ông Cà đã mang đến Công an xã Phước An giao nộp.

Qua xác minh, Công an xã Phước An xác định chiếc ví trên là của ông Thành nên đã mời lên nhận lại.