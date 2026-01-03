Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Chuyện gì khiến nữ ca sĩ Hiền Thục nhiều lần bật khóc?

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Lần đầu tiên sau gần 20 năm, ca sĩ Hiền Thục trở lại hát nhạc phim, kể từ thành công của ca khúc 'Giấc mơ ngày xưa' từ phim 'Cổng Mặt trời'.

Chia sẻ khi tái xuất với nhạc phim Ai thương ai mến, Hiền Thục nói, cô có cảm xúc rất đặc biệt sau khi trải qua quãng thời gian đủ dài để nuôi cảm xúc trở lại và giọng hát đủ trải nghiệm để thể hiện ca khúc về tình cảm gia đình.

img-1344.jpg

Bài hát do nhạc sĩ Nhật Minh (Smelod) sáng tác, với giai điệu sâu lắng, ca từ đầy ý nghĩa về mái nhà, tình thương gia đình.

img-8435.jpg

Ca sĩ Hiền Thục đã nhiều lần bật khóc trong phòng thu khi thể hiện bài hát này. Hiền Thục thừa nhận, ngay từ khi nghe bản demo, cô đã rất xúc động khi nghĩ về gia đình, đặc biệt là người anh quá cố của mình.

img-8421.jpg

“Câu hát khiến tôi xúc động nhất là tại sao đau đớn lại đi cùng nhau. Điều đó thể hiện rằng ,cuộc đời luôn có nhiều bất trắc, đi song song cùng ta, điều duy nhất níu giữ ta chính là tình thương của gia đình”, Hiền Thục chia sẻ.

messenger-creation-c109a623-f13d-44af-a5f9-df7c0946ded8.jpg

Nữ ca sĩ cũng cho biết, cô không sinh ra ở miền Tây nhưng lại rất yêu quý con người và vùng đất nơi đây bởi sự hào sảng và ấm áp. Nữ ca sĩ cũng ít có dịp tiếp xúc với Thu Trang nhưng rất nể phục nữ đạo diễn khi đã thực hiện một bộ phim mang đầy ý nghĩa về tình cảm gia đình và tái hiện vẻ đẹp của sông nước miền Tây.

img-8420.jpg

Về phía đạo diễn Thu Trang, cô cho biết, sau thời gian suy nghĩ và đắn đo, cô quyết định mời Hiền Thục thể hiện ca khúc nhạc phim này vì: “Chỉ có giọng hát da diết của Hiền Thục mới thể hiện trọn vẹn những cảm xúc chan chứa về tình cảm gia đình mà bài hát của nhạc sĩ Nhật Minh (Smelod) gửi gắm”.

messenger-creation-495ac8ce-a250-463a-9150-f888715663c5.jpg

Hiện tại, phim điện ảnh Ai thương ai mến đang chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc. Phim nhận được sự phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả, các suất chiếu liên tục “cháy vé”.

Bình Nguyễn
#Hiền Thục #Hiền Thục hát nhạc phim #phim Ai thương ai mến #Ai thương ai mến #Thu Trang

Xem thêm

Cùng chuyên mục