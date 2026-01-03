Thế hệ K-pop tiếp theo: Những nhóm nhạc tân binh nào sẽ ra mắt vào năm 2026?

SVO - Làn sóng các nhóm nhạc tân binh K-pop mới đang xếp hàng để bước vào ánh đèn sân khấu trong năm 2026, khi các công ty giải trí lớn và các chương trình tuyển chọn chuẩn bị những gương mặt mới nhằm định hình thế hệ K-pop tiếp theo, ngay cả khi những tên tuổi lớn nhất của ngành công nghiệp âm nhạc đang chuẩn bị cho những màn trở lại đình đám.

Trong số những nhóm nhạc ra mắt sớm nhất là ALPHA DRIVE ONE (ALD1), một nhóm nhạc nam tám thành viên được thành lập thông qua chương trình tuyển chọn Boys II Planet của Mnet năm 2025. Được quản lý bởi WAKEONE, nhóm nhạc nam tám thành viên này bao gồm Junseo, Arno, Leo, Geonwoo, Sangwon, Xinlong, Anxin và Sanghyeon. Nhóm dự kiến ​​sẽ ra mắt vào ngày 12/1, với album đầu tay, EUPHORIA.

Vào tháng 12/2025, ALD1 đã mở màn Lễ trao giải Melon Music Awards 2025 với màn trình diễn ca khúc phát hành trước đó, FORMULA, đánh dấu lần xuất hiện đầu tiên của nhóm trên một sân khấu lễ trao giải lớn. Với việc nhóm nhạc cùng công ty quản lý ZEROBASEONE sắp hết hợp đồng, ALD1 được kỳ vọng sẽ tiếp tục truyền thống sản sinh ra những thần tượng nam từ "Boys Planet".

Công ty quản lý MORE VISION, do ca sĩ kiêm nhà sản xuất Jay Park đứng đầu, cũng đang chuẩn bị cho một nhóm nhạc nam mới. LNGSHOT, nhóm nhạc bốn thành viên gồm Oyul, Ryul, Woojin và Loui, sẽ phát hành mini album đầu tay mang tên SHOT CALLERS vào ngày 13/1. Theo công ty, LNGSHOT đặt mục tiêu trở thành “một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng nhất trong làng nhạc pop”, kết hợp giữa hip-hop và R&B. Tên nhóm phản ánh ý tưởng về “một cú đánh quyết định lật ngược tình thế dù tỷ lệ thắng thua rất thấp”.

Công ty C9 Entertainment, nơi quản lý các nhóm nhạc như CIX và EPEX, cũng đang chuẩn bị ra mắt nhóm nhạc nam mới đầu tiên sau 5 năm. Nhóm nhạc bảy thành viên, NAZE, bao gồm Ato, Kaisei, Younki, Turn, Yuya, Kimkun và Dohyeok. Trước khi chính thức ra mắt, các thành viên đã hoạt động dưới tên tạm thời là C9 ROOKIES và xuất hiện trên các chương trình truyền hình Nhật Bản, bao gồm phim truyền hình và chương trình giải trí, như một phần của nỗ lực quảng bá ban đầu.

Các chương trình tuyển chọn tài năng cũng tiếp tục là nguồn cung cấp các nhóm nhạc nữ mới. H//PE Princess, một nhóm nhạc hip-hop quốc tế bảy thành viên được thành lập thông qua dự án hợp tác Hàn Quốc - Nhật Bản của Mnet, Unpretty Rapstar: Hip Pop Princess, cũng dự kiến ​​sẽ ra mắt trong năm nay. Đội hình cuối cùng bao gồm Nam Yu-ju, Koko, Niko, Yun Seo-young, Kim Do-yi, Rino và Kim Su-jin.

YUHZ, một nhóm nhạc nam khác trưởng thành từ chương trình B:MY BOYZ của đài SBS, đang chuẩn bị cho màn ra mắt chính thức. Nhóm gồm tám thành viên đến từ nhiều quốc gia: Bohyeon, Hyo, Haruto, Junseong, Jaeil, Kai, Yeontae và Sechan. Phản ánh đội hình toàn cầu của mình, nhóm dự định mở rộng hoạt động ra ngoài Hàn Quốc sang các thị trường như Trung Quốc, Đài Loan và Nhật Bản.

Một trong những dự án được theo dõi sát sao nhất là SMTR25 của SM Entertainment, một nhóm thực tập sinh nam đa quốc tịch lần đầu tiên được giới thiệu trong buổi hòa nhạc kỷ niệm 30 năm thành lập công ty, SMTOWN LIVE 2025, được tổ chức tại Seoul, vào tháng 1/2025. Sau đó, các thực tập sinh đã xuất hiện tại các buổi hòa nhạc SMTOWN ở Mexico City, Los Angeles, London và Tokyo, báo hiệu ý định của SM trong việc định vị họ như một phần của thế hệ nghệ sĩ tiếp theo. Mặc dù SM vẫn chưa công bố đội hình cuối cùng hay tên chính thức của nhóm nhạc ra mắt, nhưng giới chuyên gia trong ngành dự đoán, nhóm sẽ ra mắt vào năm 2026.

Ngoài ra, một nhóm nhạc nam mới từ A2O Entertainment, do người sáng lập SM, Lee Soo-man, làm nhà sản xuất chính, cũng dự kiến ​​sẽ ra mắt trong năm nay. Mặc dù thông tin chi tiết vẫn còn hạn chế, dự án này sẽ đánh dấu sự trở lại của Lee với ngành công nghiệp K-pop, sau khi bán cổ phần SM của mình vào năm 2023 và một thời gian bị hạn chế tham gia sản xuất K-pop tại Hàn Quốc, do các điều khoản hợp đồng ràng buộc.