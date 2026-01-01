Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

'Lộ hint' cặp đôi sao Hàn Quốc đang cùng nhau đón Năm mới từ một chi tiết không ngờ đến

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Hình ảnh phản chiếu trên chiếc thìa dường như hé lộ một cặp đôi sao Hàn Quốc đang cùng nhau đón Năm mới.

Hình ảnh phản chiếu trên chiếc thìa trong bức ảnh được đăng tải trên Instagram của một nam diễn viên Hàn Quốc dường như cho thấy anh ấy không đón Năm mới một mình.

spoon.jpg

Ngày 1/1, một bài đăng đã được tải lên tài khoản mạng xã hội của nam diễn viên Byun Yo Han, với nội dung: “Năm 2025 đã qua, và mong rằng năm 2026 sẽ là năm bạn bước đi chậm rãi theo hướng của riêng mình. Trên hết, hãy giữ gìn sức khỏe. Chúc mừng Năm mới! Đối với những ai chưa từng ăn canh bánh gạo, hãy cầm thìa lên và thưởng thức một miếng. Chúc mừng Năm mới!”.

news-pv1202512139d22fc4632db43edb95ac0d4f4240c4d-p1.jpg

Trong bức ảnh được công bố, Byun đã chuẩn bị bánh gạo và canh hoành thánh cho bữa ăn đầu Năm mới. Món canh bánh gạo được bày trí gọn gàng, một bát cơm và kim chi củ cải cắt hạt lựu trông rất ngon miệng, trong khi nhiều người đang suy đoán về người phản chiếu trong chiếc thìa. Người hâm mộ đoán rằng, vì có hai người phản chiếu chứ không phải một, nên Byun Yo Han có thể đang đón Năm mới cùng Tiffany. Hiện tại, Byun Yo Han đang có mối quan hệ nghiêm túc với Tiffany, thành viên nhóm nhạc nữ Girls’ Generation và là một diễn viên, và họ có kế hoạch kết hôn.

Tuệ Nghi
#Cặp đôi sao Hàn đón năm mới #Hình ảnh phản chiếu trên thìa #Byun Yo Han và Tiffany #Chuyện tình nổi bật của sao Hàn #Lời chúc năm mới và ý nghĩa #Mối quan hệ nghiêm túc của nghệ sĩ #Chúc mừng năm mới 2026 #Chuyện tình của thành viên Girls' Generation #Ẩm thực đầu năm mới Hàn Quốc #Dự đoán về đám cưới sao

Xem thêm

Cùng chuyên mục