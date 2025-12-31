Cuối năm 2025: NewJeans (NJZ) vẫn bất ổn

Theo các báo cáo, Danielle đã chỉ định người đại diện pháp lý vào ngày 31/12 và nộp giấy ủy quyền cho tòa án để đáp trả vụ kiện của ADOR đòi bồi thường khoảng 43,1 tỷ won (khoảng 30 triệu đô la Mỹ). Vụ kiện nêu tên Danielle, gia đình cô và cựu CEO của ADOR, Min Hee Jin, là các bị đơn.
Trước đó, ADOR đã thông báo rằng, họ quyết định chấm dứt hợp đồng độc quyền với Danielle, cho rằng không thể tiếp tục hợp tác với cô ấy với tư cách là thành viên của NewJeans và nghệ sĩ của ADOR. Thông báo này được đưa ra sau phán quyết của tòa án khẳng định lại tính hợp lệ của các hợp đồng độc quyền giữa NewJeans và công ty. Trong khi ADOR xác nhận sự trở lại của Haerin, Hyein và Hanni và cho biết, các cuộc thảo luận với Minji vẫn đang diễn ra Danielle đã nhận được thông báo chính thức về việc chấm dứt hợp đồng.
Ngay sau khi công khai lập trường của mình, ADOR đã tiến hành đệ đơn kiện. Vụ án đã được giao cho Tòa án Dân sự số 31 thuộc Tòa án Quận Trung tâm Seoul, nơi cũng đang thụ lý một vụ tranh chấp dân sự riêng biệt giữa Min Hee Jin và HYBE liên quan đến cổ phiếu ADOR và thỏa thuận quyền chọn bán. Với việc Danielle nhanh chóng tìm kiếm luật sư đại diện, tranh chấp giữa ADOR và các bên liên quan dự kiến sẽ leo thang khi quá trình tố tụng tiếp diễn.
Theo thông tin mới nhận được thì vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại của ADOR chống lại Danielle của NewJeans, gia đình cô và cựu CEO Min Hee Jin có khả năng sẽ bị giảm đáng kể mức bồi thường, ngay cả khi công ty này thắng kiện. Các chuyên gia pháp lý ước tính rằng khả năng tòa án chấp nhận hoàn toàn yêu cầu bồi thường 43,1 tỷ won của ADOR là dưới 5%. Nhiều người cũng cho rằng, mức bồi thường cuối cùng được tòa án công nhận có thể thấp hơn nhiều so với yêu cầu ban đầu, có thể dao động từ 1 tỷ won đến 5 tỷ won. Lý do chính liên quan đến cách các tòa án Hàn Quốc tính toán và giới hạn mức bồi thường trong các vụ kiện hợp đồng độc quyền.
Theo Luật Dân sự Hàn Quốc, tòa án được phép giảm mức bồi thường khi số tiền yêu cầu được coi là quá cao. Các chuyên gia pháp lý chỉ ra rằng, 43,1 tỷ won là con số cao bất thường so với các tranh chấp hợp đồng giải trí trước đây, đặc biệt khi tính đến thời hạn hợp đồng còn lại của Danielle. Tòa án thường ưu tiên các khoản thiệt hại thực tế, đã được chứng minh hơn là lợi nhuận dự kiến trong tương lai, điều này thường dẫn đến việc cắt giảm đáng kể số tiền yêu cầu bồi thường. Một yếu tố quan trọng khác là đóng góp của nghệ sĩ. Tòa án thường thừa nhận rằng, thành công của một nhóm nhạc không chỉ phụ thuộc vào kế hoạch và đầu tư của công ty quản lý. ADOR có thể sẽ lập luận rằng, họ đã đầu tư rất nhiều vào màn ra mắt của Danielle. Tuy nhiên, nếu tài năng, sự nổi tiếng và sự công nhận của công chúng dành cho Danielle được coi là đã đóng vai trò quan trọng trong thành công của NewJeans, thì khoản đóng góp đó có thể được khấu trừ vào tổng số tiền bồi thường mà ADOR đang yêu cầu. Khả năng thu hồi vốn đầu tư cũng được dự đoán sẽ là yếu tố quan trọng trong phán quyết của tòa án.
NewJeans đã tạo ra doanh thu đáng kể thông qua các hoạt động và hợp đồng quảng cáo toàn cầu. Do đó, tòa án có thể xác định rằng, ADOR đã thu hồi được phần lớn chi phí đào tạo, sản xuất và tiếp thị ban đầu, từ đó làm giảm thêm số tiền bồi thường có thể được chấp nhận. Cuối cùng, ADOR gặp khó khăn trong việc mở rộng trách nhiệm pháp lý vượt ra ngoài phạm vi của chính Danielle. Cơ quan này đang cố gắng buộc Min Hee Jin và gia đình Danielle cùng chịu trách nhiệm, nhưng các chuyên gia pháp lý cho rằng, điều này đòi hỏi bằng chứng rõ ràng về chỉ đạo trực tiếp hoặc can thiệp bất hợp pháp. Nếu không có bằng chứng như vậy, các khiếu nại chống lại họ có thể bị bác bỏ hoàn toàn, thu hẹp phạm vi bồi thường thiệt hại.