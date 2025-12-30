Sau danh hiệu Quán quân 'Chinh phục đam mê' mùa 2, học trò NSƯT Minh Nhí cho biết: 'Không ngừng để hoàn thiện bản thân'

SVO - Diễn viên trẻ Minh Huy có những chia sẻ sau khi đăng quang ngôi vị Quán quân ‘Chinh phục đam mê’ mùa 2. Anh cũng dành lời biết ơn đến thầy của mình là NSƯT Minh Nhí.

Từ nhỏ, diễn viên Minh Huy đã yêu thích xem kịch. Trong một lần, khi thấy anh họ đang theo học tại một sân khấu kịch, Minh Huy lập tức bị cuốn hút bởi không khí và những hình ảnh sinh động nơi đây.

Anh quyết định xin mẹ cho mình thử học kịch, với suy nghĩ nếu không phù hợp thì sẽ dừng lại. Nhận được sự ủng hộ từ mẹ, Minh Huy được dắt đến sân khấu của thầy Minh Nhí để đăng ký học. Hành trình theo đuổi đam mê diễn xuất của anh bắt đầu từ đó.

Những ngày đầu tiếp xúc với kịch còn nhiều bỡ ngỡ, bởi trước đó Minh Huy chưa từng tìm hiểu sâu về lĩnh vực này. Thế nhưng càng học, Minh Huy càng cảm thấy yêu thích và nhận ra, đây chính là con đường mình thực sự đam mê.

Là học trò của NSƯT Minh Nhí, Minh Huy luôn khát khao có được những vai diễn đa dạng, bứt phá trong nghề. Khi đã tốt nghiệp tại sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh, Minh Huy tham gia nhóm kịch Gió, tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất. Và đến năm 2025, Minh Huy quyết định đăng ký tham gia chương trình Chinh phục đam mê, để không chỉ trải nghiệm mà còn xem đây là cơ hội thử thách bản thân.

Sau danh hiệu Quán quân Chinh phục đam mê, Minh Huy rút ra bài học cho bản thân: "Tôi nghĩ, để thành công, có lẽ là phải thật sự yêu vai diễn của mình. Tôi luôn được các tiền bối, các vị giám khảo nhắc nhở rằng phải nghiên cứu kỹ nhân vật và quan sát nhiều hơn từ cuộc sống xung quanh. Tôi nhận ra rằng mình cần tập luyện nhiều hơn, không được chủ quan trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Quan trọng nhất là hãy luôn là chính mình, dù hay hay dở thì mình vẫn là mình".

Chia sẻ về quan điểm làm sao để trở thành một diễn viên giỏi, anh nói: "Theo tôi, để trở thành một diễn viên giỏi, cốt yếu nhất là cảm xúc và sự thấu hiểu sâu sắc nỗi đau, niềm vui cũng như những mâu thuẫn nội tâm của nhân vật. Tất cả phải xuất phát từ bên trong chứ không chỉ là hình thức bên ngoài. Mọi thứ phải thật, để khán giả tin đó là thật".

Tuy đã có danh hiệu nhưng nam diễn vẫn mong muốn tiếp tục trau dồi trong tương lai: "Tôi muốn tham gia casting thật nhiều để tích lũy kinh nghiệm, đồng thời tìm kiếm cơ hội được chạm đến những vai diễn mới, cả ở lĩnh vực phim ảnh lẫn sân khấu kịch. Ở thời điểm hiện tại, điều quan trọng nhất với tôi vẫn là không ngừng học để hoàn thiện bản thân từng ngày".