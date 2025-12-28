Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Bạn trai quốc dân xứ Kim Chi' vượt mặt Lee Junho về mức độ danh tiếng, tháng cuối năm 2025

Linh Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Park Jeong Min đã vượt xa Lee Junho về chỉ số danh tiếng thương hiệu trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu dành cho các diễn viên đang lên, tháng cuối năm (26/11 - 26/12).

Bảng xếp hạng được xác định dựa trên phân tích các chỉ số về độ phủ sóng truyền thông, sự tham gia của người tiêu dùng, tương tác và nhận thức cộng đồng của các diễn viên đang lên, sử dụng dữ liệu lớn thu thập từ ngày 26/11 đến ngày 26/12.

202512280047596875-0.jpg
Park Jeong Min đứng đầu danh sách tháng này với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 5.165.198. Trong khi Lee Junho của nhóm 2PM đứng thứ hai với chỉ số danh tiếng thương hiệu chỉ có 2.744.534, Lee Je Hoon đứng thứ ba với số điểm 2.424.471. Park Jeong Min, người đang ở đỉnh cao sự nghiệp diễn xuất, nổi tiếng với biệt danh "bạn trai quốc dân", và bất chấp sự nổi tiếng chưa từng có vẫn khẳng định: "Cuộc sống của tôi chẳng thay đổi chút nào. Tôi vẫn đi làm vào những ngày nghỉ, biểu diễn vào những ngày có lịch diễn, và chuẩn bị lại. Đó là cách tôi sống. Tôi trân trọng sự quan tâm của công chúng dành cho hình ảnh của tôi thông qua truyền thông. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và sống cuộc sống của mình". Park Jeong Min cũng vừa vai Pi, một cậu bé người Ấn Độ 17 tuổi bị mắc kẹt trên đại dương bao la suốt 227 ngày cùng với con hổ Bengal tên Richard Parker sau một tai nạn tàu chở hàng trong vở nhạc kịch "Life of Pi" trong ngày Giáng sinh, 25/12. Dựa trên tiểu thuyết bán chạy nhất "Life of Pi" của tác giả người Canada Yann Martel, tác phẩm đã giúp ông giành được giải Man Booker, vở diễn đã được công chiếu lần đầu tại khu West End của London vào năm 2021. Tiểu thuyết gốc cũng đã được chuyển thể thành phim đoạt giải Oscar năm 2012 do Ang Lee đạo diễn.Theo dữ liệu từ Hệ thống Thông tin Nghệ thuật Biểu diễn Hàn Quốc (KOPIS), vở nhạc kịch "Life of Pi" đứng đầu về tổng doanh thu bán vé trong tuần (19-25 tháng 12) ở hạng mục nhạc kịch. Các buổi diễn có sự tham gia của Park Jeong Min đã bán hết vé từ rất sớm.
top-5.jpg
Yoon Kye Sang xếp thứ tư và Choi Woo Shik đứng thứ năm trong bảng xếp hạng. Trong đó, Choi Woo Shik sẽ gặp lại khán giả màn ảnh rộng qua bộ phim chiếu rạp vào tháng 2/2026, "Number One" cùng Gong Seung Yeon. Phim kể về Ha Min (Choi Woo Shik), chàng trai 18 tuổi, đột nhiên nhìn thấy con số “365” mỗi khi ăn món mẹ nấu và con số này giảm dần sau mỗi miếng ăn. Tin rằng đó là sự đếm ngược đến ngày mẹ qua đời, cậu dần xa lánh mẹ và những món ăn mẹ nấu. Nhiều năm sau, vẫn bị ám ảnh bởi con số đó, Ha Min sống thận trọng, chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Ngay khi cậu bắt đầu tìm thấy sự bình yên bên bạn gái Ryeo Eun, một sự thật bất ngờ đã đảo lộn thế giới của cậu…
Linh Chi
#Bảng xếp hạng danh tiếng diễn viên #Sự nổi bật của Park Jeong Min #Chỉ số danh tiếng thương hiệu #Phân tích truyền thông và cộng đồng #Xu hướng diễn viên Hàn Quốc cuối năm

