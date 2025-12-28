Choo Young Woo chia sẻ không rời khỏi nhà 'Ngay cả khi tình yêu biến mất khỏi thế giới đêm nay'

Even If This Love Disappears from the World Tonight phát hành vào ngày 24/12, là một bộ phim truyền hình lãng mạn kể về Kim Jae Won (Choo Young Woo), một người đàn ông muốn lấp đầy những ký ức của mình mỗi ngày, và Han Seo Yoon (Cynthia), một người phụ nữ mất trí nhớ mỗi ngày. Phim dựa trên tiểu thuyết bán chạy nhất cùng tên của Ichijo Misaki. Tác phẩm này đã được chuyển thể thành phim tại Nhật Bản vào năm 2022, với sự tham gia của Shunsuke Michieda và Riko Fukumoto.

Sau thành công vang dội của The Story of Lady Ok, Trauma Center hồi đầu năm, Mercy for None và Head over Heels vào tháng Sáu, Choo Young Woo đang có một cuối năm bận rộn. Nam diễn viên cũng đang quay bộ phim mới Love Doctor cùng với Kim So Hyun. Anh ấy cũng xuất hiện tại các lễ trao giải, và những ngày của anh ấy luôn đầy áp lực.

Khi được hỏi liệu có cảm thấy mệt mỏi về thể chất không, Choo Young Woo chia sẻ: "Tất nhiên là tôi có mệt mỏi về thể chất, nhưng tôi đang cố gắng bù đắp những thiếu sót của mình bằng những cách khác. Ví dụ, tôi đã bỏ rượu và cà phê. Đã ba tháng kể từ khi tôi bỏ rượu và bắt đầu uống cà phê không caffeine. Nhờ đó, dạo này tôi ngủ ngon hơn. Thay vì có một nguyên nhân cụ thể, tôi không thể ngủ được, và tôi lại uống rượu và cà phê, nên tôi nghĩ, 'Không thể tiếp tục như thế này được nữa.' Đối với phim trường, tôi phải đến phòng trang điểm, và điều đó có nghĩa là phải thức dậy lúc 4h hoặc 5h sáng mỗi ngày. Tôi nghĩ, 'Điều này sẽ giết chết tôi,' vì vậy, tôi quyết định tạm nghỉ".

Mỗi khi có thời gian rảnh, Choo Young Woo đều dành thời gian ở nhà thay vì đi ra ngoài: "Vào những ngày nghỉ, tôi không ra khỏi nhà. Đến mức tôi tự hỏi, liệu có thể không đi ra ngoài chút nào không. Gần như thể tôi đã mất đi các kỹ năng xã giao của mình. Tôi chơi game hoặc xem điện thoại ở nhà, rồi ngủ thiếp đi. Tôi cũng đã phát triển sở thích nấu ăn. Tôi nấu ba hoặc bốn phần ăn, mời bạn bè đến nhà hoặc chia sẻ với mọi người".

Có nhiều lý do cho tình yêu của anh ấy dành cho gia đình, nhưng một trong số đó là những tranh cãi xung quanh mạng xã hội của anh ấy vào đầu sự nghiệp. Anh ấy vướng vào tranh cãi sau khi theo dõi những nhân vật gây tranh cãi: "Những tranh cãi trong quá khứ đã góp phần khiến tôi trở nên thích ở nhà hơn. Với tất cả sự quan tâm và tình yêu thương mà tôi nhận được, tôi lo lắng rằng, ngay cả một sai lầm nhỏ nhất cũng sẽ làm người hâm mộ thất vọng và buồn lòng. Không phải là tôi đã trưởng thành hơn, mà là tôi trở nên ý thức hơn, vì có nhiều người ủng hộ tôi hơn. Ngoài ra, tôi chỉ thích ở nhà. Mọi chuyện thường xảy ra khi tôi ra ngoài, vì vậy, tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ở nhà".

Câu chuyện tình yêu thuần khiết và cảm động giữa một nữ sinh trung học mắc chứng mất trí nhớ thuận chiều, ký ức của cô được khôi phục mỗi khi tỉnh dậy, và một nam sinh trung học bình thường sống một cuộc sống tẻ nhạt hằng ngày. Kim Jae Won là một chàng trai đẹp trai mắc bệnh suy tim di truyền. Cậu là một người không có mục đích sống vì căn bệnh luôn rình rập cái chết và chỉ sống qua ngày. Han Seo Yun là một cô gái cũng mắc chứng mất trí nhớ thuận chiều, và không giống như Kim Jae Won, cô luôn tỏa ra năng lượng tích cực, ngay cả khi đang chiến đấu với một căn bệnh nan y.

Even If This Love Disappears from the World Tonight khắc họa mối tình đầu thuần khiết và đầy xúc động của những chàng trai và cô gái trẻ. Vậy, mối tình đầu của nam chính Choo Young Woo như thế nào?

Choo Young Woo rụt rè bắt đầu: “Khi nghĩ về mối tình đầu, có một người lập tức hiện lên trong đầu tôi. Trường trung học tôi theo học yêu cầu phải vượt qua kỳ thi tuyển sinh. Sau kỳ thi và bài kiểm tra xếp lớp, tất cả mọi người tập trung ở hội trường. Mặc đồng phục, toàn bộ học sinh ngồi vào chỗ, và trong số 400 học sinh, người đứng đầu bài kiểm tra xếp lớp được gọi lên trước mặt hiệu trưởng. Nhìn cô ấy bước lên bục cứ như quay chậm vậy. Cô ấy rất ngầu. Và hóa ra chúng tôi được xếp vào cùng lớp. Cô ấy học rất giỏi. Các lớp được chia theo khối, và vì chúng tôi không thể học cùng lớp, nên tôi đã cố gắng học hành chăm chỉ vì cô ấy. Tôi muốn thu hẹp khoảng cách điểm số của chúng tôi. May mắn thay, nó không kết thúc bằng một mối tình đơn phương; chúng tôi đã hẹn hò. Tôi chuyển đến Seoul để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, và tôi không biết hiện giờ cô ấy sống ra sao. Tin duy nhất tôi nghe được là cô ấy đã vào học tại một trường đại học danh tiếng khi tôi hai mươi tuổi”.