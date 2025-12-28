SOOBIN thẳng thắn: 'Đã là nghệ sĩ, khi trình diễn, bạn phải có hồn'

Khoảnh khắc 8 thành viên gồm: Phúc Nguyên, Cường Bạch, Lâm Anh, Duy Lân, Wonbi, Đức Duy, Thái Lê Minh Hiếu, Long Hoàng lộ diện bước vào Chung kết chương trình khiến khán giả vỡ òa bất ngờ.

SOOBIN đã dành những lời gửi gắm tâm huyết cho các học trò: “8 bảng tên này sẽ đại diện cho 8 gương mặt, 8 bạn trẻ đang mang trong mình một giấc mơ mới về âm nhạc của Việt Nam. Khi các em nhìn vào những bảng tên này, các em hãy nhớ là mình đã từng cố gắng như thế nào, từng suýt bỏ cuộc hay đã có những suy nghĩ lung lay ra sao về con đường mình đi. Nhưng khi nó đã được đóng khung và để ở đây thì các em nên trân trọng cái tên của mình. Hãy luôn luôn để cho khán giả hô tên mình một cách cuồng nhiệt và tự hào nhất”.

SOOBIN cũng thẳng thắn chấn chỉnh thái độ tập luyện, nhắc nhở các tân binh khi biểu diễn: “Khi bạn trình diễn, bạn đặt cái tâm, cái hồn của bạn vào trong bài diễn thì tự khắc những người xem sẽ cảm nhận được. Đã là nghệ sĩ, khi trình diễn, bạn phải có hồn, phải đặt tâm hồn của bạn vào đấy”. Sự nghiêm khắc này chính là “liều thuốc thử” cần thiết để dàn tân binh mài giũa bản lĩnh trước khi bước đến Chung kết.

Ngay sau khi xác định đội hình Chung kết, luật chơi khắc nghiệt của vòng cuối cũng chính thức được hé lộ. Với vị trí dẫn đầu bảng điểm cá nhân, Phúc Nguyên đã đưa ra một quyết định đầy thử thách khi lựa chọn vị trí trình diễn tiết mục solo duy nhất tại đêm Chung kết.

Bên cạnh màn solo của Phúc Nguyên, đội hình Chung kết cũng được lựa chọn và phân chia rõ ràng: Cường Bạch đảm nhận vị trí center trong tiết mục vocal nhóm cùng Lâm Anh, Wonbi, Thái Lê Minh Hiếu và Long Hoàng. Trong khi Duy Lân và Đức Duy sẽ kết hợp trong tiết mục duo performance.

Đặc biệt, thử thách lớn nhất tại Chung kết là phải đối đầu với nhóm nhạc Hàn Quốc Tempest, hứa hẹn sẽ tạo nên một cuộc đối đầu "nảy lửa", nơi các tân binh Việt Nam phải chứng minh họ đã thực sự sẵn sàng để bước ra ánh sáng và góp mặt trong đội hình ra mắt chính thức.