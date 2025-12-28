Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Hoài Lâm và Hồ Văn Cường kết hợp đầy cảm xúc cùng Như Quỳnh, nối tiếp giá trị âm nhạc quê hương

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Xuất hiện trong đại nhạc hội 'Hương sắc giai nhân', Hoài Lâm, Hồ Văn Cường đã có màn kết hợp cùng Như Quỳnh, mang đến những cảm xúc đặc biệt cho khán giả.

Với thời lượng kỷ lục hơn 5 tiếng đồng hồ, Hương sắc giai nhân không chỉ là một đêm diễn cá nhân, mà còn là nơi hội ngộ của hơn 20 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, tạo nên một bức tranh nghệ thuật hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

341990d4-9598-430f-ad62-d6d3e51cd50a.jpg

Sự xuất hiện đặc biệt của các nam nghệ sĩ Thanh Duy, Hoài Lâm, Hồ Văn Cường mang đến điểm nhấn thú vị cho chương trình. Dưới sự dẫn dắt tài tình của bộ ba MC Cù Trọng Xoay, Hoàng Oanh và Nguyên Khang, khán giả đã được dẫn dắt qua nhiều tầng cảm xúc, từ sự hoài niệm của những bản bolero bất hủ đến sự tươi mới của các dòng nhạc đương đại.

63907c02-cd66-4ef7-9bce-616f0139c471.jpg

Lấy cảm hứng từ hình ảnh giai nhân trong văn hóa Việt Nam, đại nhạc hội được dàn dựng công phu và chia thành ba chương lớn, lần lượt dẫn dắt khán giả đi qua những lát cắt cảm xúc xoay quanh chủ đề "Hương – Sắc – Giai nhân". Mỗi chương là một thế giới âm nhạc riêng, vừa tôn vinh vẻ đẹp truyền thống, vừa mở ra những lát cắt đương đại, tạo nên sự thống nhất xuyên suốt về mặt nội dung lẫn thị giác.

e2685b6a-c061-445d-91cf-7a911a94c3ce.jpg

Sân khấu bùng nổ ngay từ những giây đầu tiên với liên khúc rộn ràng Tình đẹp như mơ, Say một đời vì emTình đau. Tiết mục quy tụ "dàn sao" cực "khủng" bao gồm Như Quỳnh, Thanh Duy, Hoàng Mỹ An, Lương Tùng Quang và Mai Thiên Vân.

520d687e-3fd8-4e8c-a499-e78f6bd9a3b9.jpg

Trong đó, danh ca Như Quỳnh đã mang đến một bất ngờ lớn cho toàn bộ khán giả khi “bắt trend” với ca khúc từng gây chú ý trên nền tảng AI, rũ bỏ vẻ đằm thắm thường thấy để mang đến một diện mạo đầy năng lượng.

333c84b9-020c-467a-b6c4-1ed9f73c9015.jpg

Một trong những khoảnh khắc được mong chờ nhất chính là sự xuất hiện của Hoài Lâm. Nam ca sĩ đã khiến cả khán phòng vỡ òa khi song ca cùng danh ca Như Quỳnh qua hai bản tình ca bất hủ Tình yêu trả lại trăng saoKhông bao giờ quên anh.

b42a36dd-946c-439b-9fde-b39bb335ca00.jpg

Ngoài ra, tiết mục cũng được mong chờ không kém trong chương trình là màn song ca Giấc mơ cánh cò giữa Như Quỳnh và Hồ Văn Cường. Sự chân phương, mộc mạc trong giọng hát của Hồ Văn Cường khi hoà quyện cùng với sự tinh tế của Như Quỳnh đã chạm đến trái tim khán giả, minh chứng cho sự tiếp nối bền bỉ của dòng nhạc quê hương.

3a5fb3aa-da4c-48af-ac03-f98b0e2fc909.jpg

Ở những chương cuối, Thanh Duy để lại dấu ấn đặc biệt với tiết mục Cõi nhớ song ca cùng Như Quỳnh. Đây không chỉ là một màn trình diễn, mà còn là sự tái hiện kỷ niệm đẹp giữa hai chị em. Cõi nhớ cũng chính là ca khúc đầu tiên Thanh Duy từng xin được song ca cùng Như Quỳnh tại phòng trà từ nhiều năm trước.

02e718ae-5e05-4220-a52a-61808642e0b2.jpg

Tiết mục này là lời tri ân đầy cảm xúc mà nam ca sĩ dành cho đàn chị. Thanh Duy xúc động chia sẻ: “Chị Như Quỳnh mãi là thần tượng của Thanh Duy. Mình vô cùng vinh hạnh khi được tham gia chương trình và Thanh Duy hứa là chỉ cần khi chị Như Quỳnh cần Duy sẽ xuất hiện”. Thanh Duy còn khiến khán giả thích thú khi tái hiện thêm một số biểu cảm của Như Quỳnh không khác bản gốc là bao.

d29c5569-b9a8-496a-899f-dff7ce1bb290.jpg

Không chỉ dừng lại ở ca nhạc, chương trình còn tôn vinh giá trị truyền thống qua các tiết mục Hồ Quảng và sự góp mặt của nghệ sĩ cải lương Trọng Nhân.

93318aba-6cb4-4062-a36a-f6576ff8ce27.jpg

Một điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần trình diễn thời trang ấn tượng với sự đồng hành của nhà thiết kế Tâm Huỳnh, là người đã gắn bó cùng Hương sắc giai nhân suốt 2 năm qua.

Bình Nguyễn
#Hương sắc giai nhân #đại nhạc hội Hương sắc giai nhân #Thanh Duy #Như Quỳnh #ca sĩ Như Quỳnh #Hoài Lâm #Hồ Văn Cường

Xem thêm

Cùng chuyên mục