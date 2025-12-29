Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

MC Hải Triều kỷ luật nghiêm ngặt trong giấc ngủ, cảnh báo loạt hệ quả với thói quen thức khuya của giới trẻ

Văn Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Trong tập mới nhất của '24h nói thật', chương trình đã bàn luận về vấn đề 'hãy ưu tiên về vệ sinh giấc ngủ', với sự tham gia của khách mời, MC Hải Triều.

Hải Triều là một trong những MC nổi tiếng quen thuộc với khán giả trên các kênh truyền hình của HTV, VTV, VOH. Anh từng giành được loạt giải thưởng như Quán quân Micro Vàng 2016, Én Bạc Người dẫn chương trình HTV 2019. Ngoài làm MC, anh còn là giảng viên và diễn viên, tham gia một số dự án phim.

559623740-4103944736490545-2578825569228197781-n.jpg

Tại chương trình, Hải Triều nhìn nhận việc ngủ muộn ở người trẻ phần lớn xuất phát từ thói quen sống và môi trường sinh hoạt. Theo nam MC, nhiều sinh viên năm thứ nhất khi lên thành phố học tập, ở trọ chung với bạn bè hoặc những anh chị lớn tuổi thường bị cuốn theo nếp sinh hoạt thức khuya, đặc biệt là thói quen chơi game ban đêm.

24nt-3.jpg

Chia sẻ từ góc nhìn công việc, Hải Triều cho biết, anh thường xuyên nhận thấy sự “lệch nhịp” sinh hoạt ở các bạn trẻ xung quanh mình. Hải Triều thừa nhận bản thân là người có kỷ luật khá nghiêm với giấc ngủ.

595297708-4157951251089893-226249996009916696-n.jpg

Anh cho biết, mình luôn tắt đèn và các thiết bị điện tử đúng nửa đêm để đi ngủ, vì vậy, rất khó chịu nếu người xung quanh vẫn sử dụng điện thoại hay bật đèn. Chính sự khác biệt này khiến anh thường bị bạn bè trêu là “già trước tuổi”.

558665991-4099123633639322-8678239315145646534-n.jpg

Nam MC cũng đề cập đến một khía cạnh khác của vấn đề giấc ngủ ở giới trẻ, đó là yếu tố tâm lý. Theo anh, nhiều sinh viên thường mang theo những tâm tư, cảm xúc tiêu cực trước khi ngủ, như buồn bã, uỷ mị, hay ám ảnh về các mối quan hệ cũ.

24nt-4.jpg

Dù có thói quen ngủ sớm, Hải Triều cũng thẳng thắn thừa nhận, không phải lúc nào anh cũng dễ dàng vào giấc. MC "Én Bạc" chia sẻ: “Khung giờ ngủ của tôi thường là 11h30 đến 12h đêm. Nhưng nếu qua 1h30 sáng mà chưa ngủ được thì tôi sẽ thức luôn đến khoảng 4h sáng. Lúc đó, mọi suy nghĩ về bản thân cứ chạy liên tục trong đầu”.

577032284-4130427430508942-8476361770071550389-n.jpg

Khi nhắc đến khái niệm “vệ sinh giấc ngủ”, Hải Triều cho rằng, đây là việc chủ động loại bỏ những yếu tố không cần thiết trước khi đi ngủ để tinh thần được thả lỏng tối đa. “Nếu mình mang theo nỗi sợ hay sự lo lắng trước giấc ngủ thì giấc ngủ sẽ chập chờn, tim và hơi thở không thể điều hòa. Sáng hôm sau, dù có ngủ nhưng năng lượng không được nạp đầy”, anh chia sẻ.

Văn Sơn
#MC Hải Triều #24h nói thật #thói quen thức khuya #giới trẻ

Xem thêm

Cùng chuyên mục