MC Hải Triều kỷ luật nghiêm ngặt trong giấc ngủ, cảnh báo loạt hệ quả với thói quen thức khuya của giới trẻ

SVO - Trong tập mới nhất của '24h nói thật', chương trình đã bàn luận về vấn đề 'hãy ưu tiên về vệ sinh giấc ngủ', với sự tham gia của khách mời, MC Hải Triều.

Hải Triều là một trong những MC nổi tiếng quen thuộc với khán giả trên các kênh truyền hình của HTV, VTV, VOH. Anh từng giành được loạt giải thưởng như Quán quân Micro Vàng 2016, Én Bạc Người dẫn chương trình HTV 2019. Ngoài làm MC, anh còn là giảng viên và diễn viên, tham gia một số dự án phim.

Tại chương trình, Hải Triều nhìn nhận việc ngủ muộn ở người trẻ phần lớn xuất phát từ thói quen sống và môi trường sinh hoạt. Theo nam MC, nhiều sinh viên năm thứ nhất khi lên thành phố học tập, ở trọ chung với bạn bè hoặc những anh chị lớn tuổi thường bị cuốn theo nếp sinh hoạt thức khuya, đặc biệt là thói quen chơi game ban đêm.

Chia sẻ từ góc nhìn công việc, Hải Triều cho biết, anh thường xuyên nhận thấy sự “lệch nhịp” sinh hoạt ở các bạn trẻ xung quanh mình. Hải Triều thừa nhận bản thân là người có kỷ luật khá nghiêm với giấc ngủ.

Anh cho biết, mình luôn tắt đèn và các thiết bị điện tử đúng nửa đêm để đi ngủ, vì vậy, rất khó chịu nếu người xung quanh vẫn sử dụng điện thoại hay bật đèn. Chính sự khác biệt này khiến anh thường bị bạn bè trêu là “già trước tuổi”.

Nam MC cũng đề cập đến một khía cạnh khác của vấn đề giấc ngủ ở giới trẻ, đó là yếu tố tâm lý. Theo anh, nhiều sinh viên thường mang theo những tâm tư, cảm xúc tiêu cực trước khi ngủ, như buồn bã, uỷ mị, hay ám ảnh về các mối quan hệ cũ.

Dù có thói quen ngủ sớm, Hải Triều cũng thẳng thắn thừa nhận, không phải lúc nào anh cũng dễ dàng vào giấc. MC "Én Bạc" chia sẻ: “Khung giờ ngủ của tôi thường là 11h30 đến 12h đêm. Nhưng nếu qua 1h30 sáng mà chưa ngủ được thì tôi sẽ thức luôn đến khoảng 4h sáng. Lúc đó, mọi suy nghĩ về bản thân cứ chạy liên tục trong đầu”.

Khi nhắc đến khái niệm “vệ sinh giấc ngủ”, Hải Triều cho rằng, đây là việc chủ động loại bỏ những yếu tố không cần thiết trước khi đi ngủ để tinh thần được thả lỏng tối đa. “Nếu mình mang theo nỗi sợ hay sự lo lắng trước giấc ngủ thì giấc ngủ sẽ chập chờn, tim và hơi thở không thể điều hòa. Sáng hôm sau, dù có ngủ nhưng năng lượng không được nạp đầy”, anh chia sẻ.