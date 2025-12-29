Nhan sắc nữ sinh ngành Ngôn ngữ Trung vừa đăng quang Hoa hậu, muốn dành tiền thưởng thực hiện dự án từ thiện

Sau thời gian tranh tài, ngôi vị Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam 2025 đã thuộc về Nguyễn Phương Thanh. Người đẹp sinh năm 2005 quê ở Phú Thọ. Nữ sinh có chiều cao 1m68, cân nặng 52kg, cùng số đo ba vòng là 83-63-91cm. Cô là sinh viên năm thứ ba, chuyên ngành Ngôn ngữ Trung, trường ĐH Đại Nam (Hà Nội).

Chiến thắng của nữ sinh này nhận được nhiều lời khen từ các "beauty fan", bởi tân Hoa hậu sở hữu nhan sắc trong trẻo, cùng gương mặt thanh tú. Trong đêm Chung kết, Nguyễn Phương Thanh gây ấn tượng trong phần thi ứng xử cùng Top 5. Cô nhận câu hỏi từ NSƯT Bùi Như Lai: “Đâu là nét đẹp mang bản sắc văn hóa Việt Nam mà sinh viên cần gìn giữ khi bước vào môi trường quốc tế. Vì sao?”.

Cô tự tin trả lời: “Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công. Trong thế giới hội nhập, nhiều bạn trẻ ra nước ngoài du học, việc đầu tiên chúng ta bước chân ra nước ngoài không phải để hòa tan, mà chúng ta nên biết xuất thân từ đâu. Nếu như ngày xưa, ông cha ta lấy tinh thần đoàn kết để giành độc lập, đối với thế hệ trẻ ngày nay, chúng ta cũng mang tinh thần đoàn kết ấy để giữ gìn nét đẹp hòa bình. Bản sắc không giúp chúng ta đứng ngoài thế giới mà giúp chúng ta đứng vững hơn trong thế giới”.

Quán quân Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam 2025 cho biết, cô đã từng tham gia cuộc thi sắc đẹp của trường và chỉ vào Top 10. Sau đăng quang, cô muốn dùng tiền thưởng để thực hiện dự án từ thiện mang tên “Trạm tiếp sức tới trường”.

Đúng chất sinh viên, Hoa hậu Nguyễn Phương Thanh thường diện phong cách năng động, trẻ trung và rất tích cực tham gia các hoạt động của trường.

Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam 2025 được tổ chức với quy mô lớn trên toàn quốc, quy tụ dàn thí sinh chất lượng, với nhiều nhân tố sáng giá. Chương trình năm nay có chủ đề “Sinh viên Việt Nam viết tiếp câu chuyện hoà bình".

Ngoài danh hiệu Hoa hậu trao cho Nguyễn Phương Thanh. Các danh hiệu Á hậu 1 đến Á hậu 4 lần lượt thuộc về Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Kim Châu, Mai Ngọc Anh Thư và Trần Thu Huyền.

Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng khác gồm: Người đẹp thân thiện Ngô Mai Hương, Người đẹp mặc trang phục truyền thống đẹp nhất Huỳnh Nguyễn Thiên Hương, Người đẹp ảnh Mai Ngọc Anh Thư, Người đẹp phong cách Trần Anh Thư và Người đẹp được khán giả yêu thích nhất Nguyễn Đức Mỹ Duyên.