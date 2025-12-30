Đạo diễn gạo cội của Thái Lan tái xuất với phim kinh dị, huyền thoại tuổi thơ trở lại lồng tiếng cho phim Châu Tinh Trì

SVO - Chào đón mùa lễ Năm mới 2026, các tác phẩm điện ảnh mang hơi hướng hài hước, kinh dị và cả hoạt hình tiếp tục chiếm sóng ngoài rạp phim, mang đến nhiều lựa chọn giải cho khán giả.

Phim kinh dị lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật

Phim điện ảnh Nhà trấn quỷ có tên tiếng Anh là Our house vừa ra mắt teaser trailer và poster. Thuộc thể loại kinh dị vốn thế mạnh của các nhà làm phim Thái Lan, phim dựa trên một câu chuyện có thật từng gây rúng động “xứ sở chùa vàng”, hứa hẹn đem đến trải nghiệm giải trí thoả mãn mọi giác quan.

Nhà trấn quỷ xoay quanh Win (Teeradetch Metawarayut thủ vai) và Pat (Sarunrat Puagpipat thủ vai) là một đôi vợ chồng trẻ mua được căn biệt thự rộng lớn với mức giá rẻ như mơ. Thế nhưng, chỉ sau thời gian ngắn, những dấu hiệu bất thường dần xuất hiện.

Những chi tiết tưởng chừng vụn vặt ấy ngày một chồng chất, trở thành nỗi ám ảnh tâm lý đè nặng lên người vợ đang mang thai, trong khi người chồng vẫn cố bám víu vào giấc mơ sở hữu căn nhà của riêng mình. Khi sự thật ghê rợn dần được phơi bày, cả gia đình bị cuốn vào chuỗi sự kiện làm méo mó hoàn toàn cuộc sống bình yên.

“Nhà ma” vốn không phải một chủ đề xa lạ trong dòng phim kinh dị, bởi đây là một bối cảnh đủ quen thuộc để tạo nên cảm giác sợ hãi, ám ảnh cho người xem từ chính những điều gần gũi nhất. Tuy nhiên, với đạo diễn Khom-Kongkiat Khomsiri, phim không lạm dụng những pha “jump-scare” thông thường mà tập trung khai thác áp lực tâm lý, sự giằng co và nỗi ám ảnh kéo dài.

Phim kinh dị Nhà trấn quỷ được lấy cảm hứng từ câu chuyện nổi tiếng trên The ghost radio, do Khun Nuad kể lại và thuộc nhóm series được theo dõi nhiều nhất của chương trình. Câu chuyện này được chia sẻ liên tục trong nhiều năm, chia thành 4 phần từ 2020 đến 2024, từng bước hé lộ các bí ẩn và không ngừng mở rộng cảm giác rùng rợn xoay quanh một ngôi nhà cùng những người hàng xóm đầy nghi vấn.

Đạo diễn Khom-Kongkiat Khomsiri là một trong những cái tên gạo cội của màn ảnh Thái Lan, ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm thuộc các thể loại kinh dị, hành động và tâm linh, nơi yếu tố siêu nhiên luôn gắn liền với những xung đột rất đời của con người. Xuyên suốt sự nghiệp, đạo diễn Khom-Kongkiat Khomsiri đã làm việc cùng những "ngôi sao" hàng đầu Thái Lan như Mario Maurer, Nadech Kugimiya, Ananda Everingham...

Dàn lồng tiếng Đại thoại Tây Du quy tụ những tên tuổi kỳ cựu

Sau gần 3 thập kỷ ra mắt, bộ đôi phim kinh điển Đại thoại Tây Du của Châu Tinh Trì chính thức “cập bến” màn ảnh rộng Việt Nam. Một trong những phiên bản Tây Du Ký độc đáo, lầy lội nhất giờ đây có cả phiên bản lồng tiếng Việt, quy tụ dàn diễn viên lồng tiếng quen thuộc với tuổi thơ hàng triệu khán giả.

Cả hai phần Đại thoại Tây Du đều sẽ được lồng tiếng bởi những chất giọng quen thuộc, theo phong cách “FAFIM Việt Nam phát hành” từng "gây sốt" trong những bộ phim Hồng Kông trước đây. Phiên bản lồng tiếng này sẽ tái hiện trọn vẹn tinh thần hài “bất chấp” của Tinh Gia cùng các bạn diễn, đồng thời xen lẫn yếu tố lãng mạn bi kịch của dòng phim kiếm hiệp Hoa ngữ.

Vai nam chính Chí Tôn Bảo của Châu Tinh Trì được giao cho Thánh Lồng Tiếng. Anh được ví như “ông hoàng” gắn bó với nhiều siêu phẩm “cộp mác” Tinh Gia, với kênh YouTube hơn 1,95 triệu người theo dõi.

Bên cạnh đó, nhân vật Nhị Đương Gia (Trư Bát Giới) do Ngô Mạnh Đạt thủ vai được Đình Tuấn đảm nhận, chất giọng từng đứng sau các nhân vật như Tế Công, Càn Long (phim Hoàn Châu cách cách), Bối Gia Lạc (phim Ngọa hổ tàng long).

Đường Tam Tạng của bản gốc La Gia Anh sẽ do Bình Nguyên đảm nhận. Anh là diễn viên từng lồng tiếng các "sao TVB" như Trần Hào, Trần Triển Bằng, Huỳnh Tông Trạch. Còn với vai Sa Tăng, Ngọc Quý và Ái Phương sẽ là diễn viên đảm đương trong bản lồng tiếng Việt.

Với các "mỹ nhân" trong Đại thoại Tây Du, vai diễn Yêu Nhền Nhện của Lam Khiết Anh sẽ do Khánh Phương thể hiện. Còn Bạch Tinh Tinh của Mạc Văn Úy được Bích Ngọc, “tài nữ” huyền thoại từng hóa thân Hoàng Dung, Vương Ngữ Yên, Cô Long… thể hiện.

Ngoài ra, phim còn có các nhân vật nổi tiếng khác như Ngưu Ma Vương sẽ được Huy Dũng đảm nhiệm chất giọng bản lồng tiếng Việt. Bồ Đề Lão Tổ từng được thể hiện bởi Lưu Trấn Vĩ sẽ do chất giọng quen thuộc của Huy Hồ đứng sau.

Tử Hà Tiên Tử của nữ thần Chu Ân được Quyên Maika lồng tiếng, trong khi Thiết Phiến Công Chúa của Thái Thiếu Phân do Thanh Phúc thể hiện. Cuối cùng, Hương Hương Công Chúa của Ngô Giác Cẩn sẽ do nữ diễn viên Kim Ngân thể hiện.

Chuyện chưa kể về Ngưu Lang - Chức Nữ

Lạc phàm trần: Hậu duệ Chức Nữ có tên tiếng Anh là Into the mortal world tái hiện truyền thuyết nổi tiếng của văn hóa châu Á qua hơi thở hiện đại, kết hợp yếu tố thần thoại cổ điển với kỹ xảo hình ảnh tiên tiến. Trong đó, việc mang đến làn gió mới cho câu chuyện về Ngưu Lang - Chức Nữ kinh điển khiến khán giả chú ý.

Ngưu Lang - Chức Nữ vốn là một trong tứ đại truyền thuyết dân gian của Trung Quốc, bên cạnh Bạch Xà truyện, Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành và Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Tưởng chừng đã quá quen thuộc, nhưng Lạc phàm trần: Hậu duệ Chức Nữ mở ra một không gian hoàn toàn mới mẻ, chưa từng được khai thác.

Thay vì tập trung vào mối tình lãng mạn giữa Ngưu Lang và Chức Nữ, phim chuyển hướng sang hành trình phiêu lưu của thế hệ hậu duệ: Kim Phong là con trai Chức Nữ, và Tiểu Phàm là cô gái phàm trần đang truy tìm danh tính người mẹ trên thiên đình.

Mang gánh nặng chuộc tội cho mẹ - người đã vi phạm thiên quy và giải phóng 28 vì tinh tú xuống nhân gian, Kim Phong buộc phải hạ phàm để thu phục những tinh tú đang mất kiểm soát. Trong khi đó, Tiểu Phàm với khao khát tìm về cội nguồn lại chính là "chìa khóa" mở ra nhiều nút thắt bất ngờ ở phần sau của phim.

Thông qua tương tác giữa thần tiên và con người, phim muốn truyền tải thông điệp rằng niềm tin và tình cảm gia đình là sức mạnh vượt qua mọi rào cản, khiến khán giả không chỉ bật cười mà còn phải rơi nước mắt xúc động.

Được cầm trịch bởi đạo diễn Zhong Ding cùng dàn biên kịch dày dặn kinh nghiệm, Lạc phàm trần: Hậu duệ Chức Nữ hứa hẹn mang đến những cảm xúc mạnh mẽ, một góc nhìn mới lạ về những giai thoại, điển tích đã quen thuộc với biết bao thế hệ khán giả.