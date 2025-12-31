V(BTS) gặp 'hạn' ngay thời khắc sắp sửa bước sang 2026

SVO - Bộ ảnh mới của V (BTS), với diện mạo khó nhận ra, vấp phải cáo buộc đạo nhái nghiêm trọng. Cộng đồng mạng chỉ biết than thở: 'HYBE đúng là thích ăn cắp…'.

Mới đây, V đã gây sốc với sự thay đổi ngoại hình trong photobook mới mang tên TYPE 非. Khi những bức ảnh từ photobook bắt đầu được chia sẻ trực tuyến, cư dân mạng đã bắt đầu chỉ trích và cáo buộc V đạo nhái G-Dragon.

Thử nghiệm nhiều ý tưởng mới cho cuốn photobook, nam thần tượng đã 'gây sốc' cho người hâm mộ khắp nơi, với phong cách táo bạo và xa hoa: "Anh ấy trang điểm mắt màu xanh đậm, má hồng ấn tượng và đeo kính áp tròng màu sáng. Anh ấy cũng vuốt tóc ra sau, một kiểu tóc mà anh ấy chưa từng để trước đây".

Trên mạng xã hội, người hâm mộ đã chia sẻ những so sánh giữa các tác phẩm của V và những sản phẩm âm nhạc trước đây của G-Dragon, cho rằng nam ca sĩ BTS đang "sao chép" G-Dragon. Một số người khác chỉ ra sự tương đồng trong kiểu tóc và trang điểm của V, đưa ra những ví dụ cụ thể về những kiểu trang điểm mà G-Dragon từng thực hiện. Nhiều người hâm mộ đã bênh vực V, giải thích rằng kiểu concept này đã được thực hiện từ lâu, nhưng những lời chỉ trích gần đây đang thu hút sự chú ý.