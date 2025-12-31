Hồ Trung Dũng hé lộ chuyện áp lực nhất trong sự nghiệp, 'bị khớp' khi để chủ nhân bản hit 'Hoa nở không màu' nhận xét

SVO - Ca sĩ Hồ Trung Dũng chính thức ra mắt album phòng thu thứ 10 mang tên 'ALIVE'. Dự án âm nhạc gồm 11 ca khúc do chính anh sáng tác, kể câu chuyện về sự sống, yêu thương và những lựa chọn can đảm giữa thăng trầm cuộc đời.

Chia sẻ về tên album lần này, Hồ Trung Dũng cho biết: “Tất cả mọi trải nghiệm, dù tốt hay chưa tốt, đều đáng trân trọng. Và album ALIVE này chính là phương tiện để tôi ghi lại những khoảnh khắc chân thật đó. Đôi khi, nó rất lạnh lùng, và đôi khi cũng rất trần trụi”.

Nói thêm về thông điệp trọn vẹn của 11 bài hát trong album, Hồ Trung Dũng bày tỏ: “ALIVE là câu chuyện của hy vọng và sự tử tế. Tôi tin âm nhạc luôn có thể trở thành cầu nối để yêu thương được lan toả nhiều hơn”.

Để hoàn thiện 11 ca khúc trong album, Hồ Trung Dũng đã sáng tác hơn 20 bài hát trong suốt 3 năm. Sau đó, anh chắt lọc, chỉnh sửa và hoàn thiện từng câu chữ. Anh thừa nhận từng lo lắng rằng âm nhạc của mình có thể không phù hợp với cảm nhận của tất cả mọi người. Nhưng sau cùng, nam ca sĩ lựa chọn một con đường duy nhất để chạm đến khán giả là cứ là chính mình.

Nam ca sĩ cũng thẳng thắn bày tỏ, đây là album khiến anh căng thẳng và áp lực nhất trong sự nghiệp, bởi việc đem những câu chuyện rất riêng của mình chia sẻ trước đông đảo khán giả chưa bao giờ là điều dễ dàng. “Khi ALIVE phát hành, tôi cảm giác như mình có thêm một người bạn mới”.

Hồ Trung Dũng cũng thừa nhận, anh đã có những khoảnh khắc áp lực và "khớp" ngay trên sân khấu của chính mình, khi phía dưới khán phòng là những nhạc sĩ có nhiều "bản hit" đình đám như Nguyễn Minh Cường, đang lắng nghe những ca khúc do anh sáng tác. Thế nhưng, cũng chính cảm giác đó khiến Hồ Trung Dũng thêm tin tưởng vào lựa chọn kể câu chuyện thật nhất bằng âm nhạc của mình.

Bên cạnh những chia sẻ về hành trình sáng tác, Hồ Trung Dũng còn thẳng thắn nói về những lát cắt rất thật trong đời sống tinh thần của mình: “Nếu mình không làm cuộc đời này đẹp hơn được thì mình cũng không làm nó tệ đi. Có lẽ, vì mọi người thường thấy tôi lúc nào cũng cười nói, cũng nhẹ nhàng nên nghĩ cuộc sống của tôi sung sướng. Nhưng thật ra, tôi cũng có những lúc mất niềm tin vào cuộc sống. Và sau cùng, điều tôi tự hào là đã luôn sống hết mình, luôn làm mọi thứ bằng cả trái tim”.

Album được phát hành dưới định dạng CD và USB kèm lyric book, được thiết kế chỉn chu, thể hiện sự trân trọng mà Hồ Trung Dũng dành cho khán giả và đặc biệt những người đã đồng hành cùng anh suốt hành trình dài hoạt động nghệ thuật. Ngay sau khi phát hành album vật lý, ê kíp sẽ phát hành cassette phiên bản giới hạn, chỉ 50 băng.