Đạo diễn Luk Vân tìm diễn viên cho phim mới nhưng không chạy theo yếu tố quen mặt hay sức hút nhất thời

SVO - Vừa qua, đạo diễn Luk Vân cùng ê kíp đã có chuyến thăm và buổi làm việc với Lãnh sự phụ trách Kinh tế và Văn hóa của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng, ông Terado Hirotsugu. Cô cũng giới thiệu về dự án phim điện ảnh giao thoa văn hoá Việt Nam - Nhật Bản mang tên 'Công nữ Ngọc Hoa'.

Công nữ Ngọc Hoa là bộ phim điện ảnh mang yếu tố lịch sử, văn hóa và tình cảm. Phim tái hiện mối lương duyên giữa Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Nhật Bản Araki Sotaro vào đầu thế kỷ XVII. Thông qua câu chuyện này, bộ phim hướng đến việc phản ánh giai đoạn giao thương sôi động giữa Hội An và Nhật Bản. Đồng thời, phim còn tôn vinh giá trị kết nối văn hóa đã được hình thành từ hàng trăm năm trước.

Đạo diễn Luk Vân chia sẻ mong muốn nhận được sự quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ từ phía Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng trong quá trình đoàn phim triển khai ghi hình tại khu vực này vào năm tới. Theo ê kíp, Đà Nẵng và khu vực lân cận đóng vai trò quan trọng trong việc tái hiện không gian văn hóa miền Trung, gắn với hành trình của nhân vật Công nữ Ngọc Hoa trước khi sang Nhật Bản.

Ông Terado Hirotsugu bày tỏ niềm vui khi được tiếp đón đoàn làm phim và cho biết ông dành nhiều sự quan tâm cho dự án. Theo ông, Công nữ Ngọc Hoa là câu chuyện mang ý nghĩa giao lưu văn hóa sâu sắc, góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam và Nhật Bản.

Đại diện Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản khẳng định sẽ luôn chào đón và sẵn sàng hỗ trợ đoàn phim trong khả năng cho phép, khi bộ phim thực hiện các hoạt động quay tại Đà Nẵng, đồng thời xem đây là một hoạt động văn hóa tích cực, giúp đưa những giá trị lịch sử chung đến gần hơn với công chúng đương đại.

Sau đó, đoàn phim cũng tham dự sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 21. Tại đây, ê kíp có dịp gặp gỡ Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng - ông Mori Takero và phu nhân. Ông Mori Takero bày tỏ sự vui mừng khi biết câu chuyện về Công nữ Ngọc Hoa, vốn được người dân Nhật Bản nhắc đến với tên gọi thân mật Anio san, sắp được chuyển thể thành phim điện ảnh. Ông đánh giá, đây là một dự án mang ý nghĩa văn hóa và có khả năng tạo sự quan tâm rộng rãi từ khán giả hai nước.

Sau chuỗi hoạt động đối ngoại, dự án Công nữ Ngọc Hoa chính thức nhận hồ sơ casting call từ khắp nơi. Chỉ trong thời gian ngắn, Ban tổ chức đã tiếp nhận hàng trăm hồ sơ diễn viên gửi về, trong đó có nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình và điện ảnh suốt nhiều năm qua. Sự quan tâm lớn từ giới diễn viên cho thấy sức hút của dự án cũng như đề tài lịch sử văn hóa mà bộ phim theo đuổi.

Chia sẻ về công tác tuyển chọn diễn viên, đạo diễn Luk Vân cho biết, đây là một dự án điện ảnh thú vị và nhiều thử thách đối với bản thân cô cùng các đối tác. Theo Luk Vân, việc lựa chọn diễn viên sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm tìm ra những gương mặt phù hợp nhất, với tinh thần và chiều sâu của nhân vật, không chạy theo yếu tố quen mặt hay sức hút nhất thời.