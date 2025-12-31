Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Cặp đôi mới của Dispatch trong dịp Năm mới sẽ là ai?

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Như một thông lệ, cứ ngày 1/1 đầu năm, cư dân mạng lại háo hức chờ đợi thông tin về cặp đôi mới của Dispatch.

Những tin đồn và dự đoán đã bắt đầu xuất hiện, trong đó có một số tin đồn thậm chí còn không thể tưởng tượng được, liên quan đến J-Hope của nhóm BTS và Gong Yoo. Trước ngày 1/1/2026, một người dùng trên X đã nói đùa rằng, cặp đôi sẽ được Dispatch tiết lộ là Gong Yoo và J-Hope. Khi bài đăng bắt đầu lan truyền, người đăng bài cũng đã đưa ra "bằng chứng" trong một tweet tiếp theo. Trong khi nhiều người hâm mộ cho rằng, đó chỉ là trò đùa vui vẻ, một số cư dân mạng lại nói đùa rằng, có "bằng chứng" để chứng minh điều đó là có thật, bao gồm cả những khoảnh khắc từ sự kiện Louis Vuitton gần đây ở Seoul và ý tưởng J-Hope và Gong Yoo trở thành một cặp đôi sẽ hài hước đến mức nào.

g9jewzlxgaatrhj.jpg
g9mxfmsx0aapnyt.jpg

Tuy nhiên, trước khi "lời tiết lộ" được đưa ra, một bài đăng trên Nate Pann đã thu hút hơn 100.000 lượt xem, trong đó một cư dân mạng dường như đã chia sẻ dự đoán "thực tế" hơn về người có thể được tiết lộ: "Một nam thần tượng đã hoạt động trong ngành giải trí hơn 10 năm đang hẹn hò với một nữ diễn viên xinh đẹp tuyệt trần, người sẽ đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình vào năm tới. Họ đã bên nhau một thời gian khá dài. Mối quan hệ của họ đủ nghiêm túc để cùng nhau tham dự các sự kiện gia đình. Thậm chí, còn có tin đồn họ sẽ sớm kết hôn". Nhiều cư dân mạng cho rằng, bài đăng ám chỉ Changsub của nhóm BTOB và nữ diễn viên Lee Joo Bin.

chang-bin.jpg

Tuy nhiên, trong phần bình luận, mặc dù cư dân mạng thừa nhận tin đồn và một số người thậm chí nói rằng, họ đã nghe nhân chứng xác nhận hai người đang ở bên nhau, nhưng nhiều người không tin rằng mối quan hệ của hai người lại nghiêm túc đến mức như những tiết lộ thường thấy của Dispatch vào dịp Năm mới: Wow, đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện này, nhưng thật sự là lãng phí quá; Thành thật mà nói, cả hai người họ đều không đủ nổi tiếng để gây chú ý trên Dispatch ngày 1/1; Xin lỗi các fan của Changsub, nhưng Dispatch chắc cũng chẳng buồn đâu cả hai đều không đủ nổi tiếng; Đặc biệt là Lee Joo Bin, độ nhận diện công chúng của cô ấy thấp…; Thật lòng mà nói, tôi thà chuyện này đừng bị lộ ra còn hơn…; Chắc sẽ chẳng có tin đồn hẹn hò nào nhàm chán như thế này, chẳng có chút hồi hộp nào cả; Có phải là Lee Changsub của BTOB và Lee Joo Bin không…?; Một người bạn từng nói rằng, họ thấy hai người đó đi cùng nhau ở một nhà hàng Hàn Quốc cách đây khá lâu rồi...

Tuệ Nghi
#Dự đoán cặp đôi Dispatch dịp năm mới #Tin đồn hẹn hò giữa sao Hàn #Gây chú ý của cộng đồng mạng #Mối quan hệ của sao nổi tiếng #Thông tin về BTS J-Hope và Gong Yoo #Chuyện tình của diễn viên và thần tượng #Phân tích các tin đồn giải trí #Ảnh hưởng của truyền thông đến sao Hàn #Phản ứng của fan về tin đồn #Chuyện tình của Changsub và Lee Joo Bin

Xem thêm

Cùng chuyên mục