'Quản lý cấp cao Kim' So Ji Sub: 'Món quà đầu năm cực phẩm'

Dựa trên webtoon nổi tiếng cùng tên, Manager Kim là một bộ phim hành động đen tối kể về quản lý Kim (So Ji Sub), một nhân viên văn phòng tưởng chừng bình thường, sống cuộc sống yên tĩnh như bao người khác cho đến khi cô con gái yêu quý của anh mất tích. Để cứu con gái, anh buộc phải tiết lộ một bí mật không bao giờ được phép tiết lộ, và phải mạo hiểm tất cả mọi thứ.

Đoạn teaser mới được phát hành mở đầu bằng lời dẫn chuyện bình tĩnh của Quản lý Kim: “Chúng ta chỉ là những ông già bình thường đeo kính.” Cảnh tiếp theo cho thấy anh là một nhân viên văn phòng hiền lành, sẵn sàng hạ mình và xin lỗi cấp trên mà không chút do dự. Bực bội trước sự khiêm nhường thái quá của cha mình, con gái Min Ji bực tức hỏi: “Bố ơi, bố không có chút tự trọng nào sao?”.

Tông phim nhanh chóng thay đổi, khi đoạn giới thiệu hé lộ bí mật của quản lý Kim. Sau khi Min Ji bị bắt cóc, người cha vốn hiền lành bỗng biến thành một đặc vụ tàn nhẫn và cực kỳ thiện chiến, dễ dàng sử dụng súng và tham gia vào những trận cận chiến tàn bạo khi truy tìm những kẻ chịu trách nhiệm. Với ánh mắt vô cảm, ông đưa ra lời cảnh báo rợn người: “Tôi chỉ để các người sống vì tôi tin rằng con gái tôi vẫn còn sống. Nếu không, các người, bạn bè và gia đình các người sẽ chết dưới tay tôi”.

Thực tế, quản lý Kim là một cựu đặc vụ đặc biệt của Triều Tiên, một đặc vụ nằm trong danh sách đen ưu tiên hàng đầu, người mà sự tồn tại của ông phải được giữ kín ở Hàn Quốc. Chiến đấu bên cạnh ông là những đồng minh đáng tin cậy: Sung Han Soo (Choi Dae Hoon), một cựu vận động viên Taekwondo từng đoạt Huy chương Vàng, đang che giấu quá khứ làm điệp viên bí mật sau khi giải nghệ, và Park Jin Chul (Yoon Kyung Ho), một chiến binh huyền thoại một thời, nguy hiểm đến mức ngay cả quốc gia cũng không thể kiểm soát được.

Khi ba người đàn ông vừa là bạn bè vừa là những người cha, bị cuốn trở lại vào thế giới bạo lực, bộ phim đặt ra câu hỏi liệu họ có thể bảo vệ gia đình mình trong khi vẫn giữ kín những bí mật chết người hay không?