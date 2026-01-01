Các 'sao Việt' thi nhau 'flex' lan tỏa niềm vui trong ngày đầu năm mới 2026

SVO - Đón Năm mới 2026, các 'sao Việt' không chỉ có những chia sẻ về dự tính, mà còn 'khoe khéo' những tin vui và lan tỏa tinh thần tích cực đến khán giả.

Ngày đầu năm mới 2026, nhiều nghệ sĩ Việt dành nhiều chia sẻ trên trang cá nhân. Trong đó, có không ít "sao Việt" đã "flex" những tin vui mới đến khán giả. Trên trang cá nhân của mình, JustaTee đã "gây bão" khi khoe "thành quả" trong năm qua chính là việc gia đình anh chào đón thêm thành viên thứ ba.

Hình ảnh gia đình JustaTee và bà Trâm Anh khoe bụng bầu ngày đầu năm 2026 nhận được lượt tương tác "khủng" và nhiều lời chúc từ đồng nghiệp.

Cũng thông báo đón thêm thành viên mới, Rhymastic và bà xã Thanh Huyền đã chia sẻ: "Năm 2020 là một năm vô cùng hạnh phúc của hai vợ chồng và thật mừng điều đó sẽ một lần nữa lặp lại vào 2026. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ đón một năm mới với nhiều điều tốt đẹp và trọn vẹn".

Diva Hồng Nhung hy vọng hướng tới năm 2026 khỏe khoắn vươn mình đến với nhiều giấc mơ trở thành sự thật. Diva nhìn lại một năm có nhiều điều kỳ lạ, nhiều thử thách và cả những ngạc nhiên mà tưởng rằng tới độ tuổi này chắc khó có gì làm mình phải ngỡ ngàng hay là kinh ngạc. Nhưng dù là thế nào chăng nữa, mọi sự đã qua đi và ta vẫn còn ở lại đây, chào đón những ngày mới tinh của năm 2026.

Hồng Nhung viết thật xúc động: "Chúng ta gieo những hạt giống hiền lương, nếu chỉ để gió cuốn đi, thì chính là để cho điều tốt lành được ươm mầm nơi vùng đất rộng, để không phải chỉ trong khu vườn yên tĩnh của riêng mình, mà cả những đồng trống vắng mênh mông cũng nảy mầm lên những điều tươi tốt".

Ngô Thanh Vân cũng có những chia sẻ đầy cảm xúc về năm mới: "Cuối năm ngồi nhìn lại, điều khiến mình mỉm cười nhiều nhất là được làm mẹ. Gạo (tên ở nhà của con gái Ngô Thanh Vân) đã đến bên ba mẹ, đúng lúc và đúng nghĩa của yêu thương. Cám ơn con vì đã chọn gia đình mình, cho ba mẹ một năm và một đời hoàn toàn khác từ đây".

Mỹ Tâm đã chia sẻ lại hình ảnh từ liveshow See the light trong ngày năm mới 2026 kèm theo lời chúc đến khán giả: "Những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc và rực rỡ nhất sẽ đến với chúng ta trong năm mới nhé. Chào đón 2026 với tràn đầy sức khoẻ, niềm tin và năng lượng với ánh sáng rực rỡ tưng bừng".

Ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng bộc bạch đầy sự chiêm nghiệm trong khoảnh khắc đầu năm mới 2026: "Sống vốn dĩ đã là một điều đẹp đẽ. Yêu thì còn may mắn hơn. Ngay trong màu của máu đã hiển hiện cả rừng hoa hồng. Nên ngày mai sẽ luôn bắt đầu những say đắm ngất ngây mới". Kèm theo đó là tấm ảnh trải đầy hoa hồng đỏ rực, đó như một lời chúc năm mới 2026 đến các khán giả nhiều yêu thương và may mắn hơn.

"Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà chia sẻ: "Khi chúng ta trao đi bằng tất cả trái tim, hạnh phúc tự khắc sẽ đong đầy. Cảm ơn tất cả những người thương đã luôn ở bên, bao dung và tử tế với Hà. Hẹn gặp lại mọi người vào năm 2026 với những giai điệu mới, những câu chuyện âm nhạc mà Hà đang nóng lòng muốn kể. Chào 2026, chúng ta cùng rực rỡ nhé".

Nữ ca sĩ Văn Mai Hương hy vọng vào năm 2026: "Không chỉ mạnh hơn, mà cũng hiền hơn với chính mình. Bước sang chương mới với một trái tim đã từng đau, nhưng vẫn đủ yêu để tiếp tục nở hoa. Mong 2026 sẽ thật dịu dàng với tất cả mọi người".

Nữ ca sĩ Hương Tràm cũng dành bài viết nhìn lại năm qua. Cô cảm ơn khán giả và các cộng sự đã đồng hành cùng mình khi trở lại với âm nhạc qua album Phao cứu sinh. Hương Tràm cũng gửi đi mong ước cho năm mới 2026: "Tràm mong 2026 sẽ là một năm nhiều sáng tạo hơn, nhiều dũng cảm hơn, nhiều năng lượng để thử thách chính mình, và đủ bình tĩnh để không bỏ rơi những điều quan trọng. Lời nguyện ước cuối năm, Tràm xin gửi về đồng bào, mong một năm mới bớt đi những cơn bão, bớt những mất mát vì thiên tai, để mỗi mái nhà đều được an lành".