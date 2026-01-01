Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Byeon Woo Seok đón Năm mới 2026 bằng hành động hào phóng đầy ý nghĩa dành cho các bé gái

Tuệ Nghi
SVO - Byeon Woo Seok quyên góp 100 triệu Won (khoảng 70.000 đôla Mỹ) để hỗ trợ các bé gái dễ bị tổn thương bằng bộ dụng cụ vệ sinh kinh nguyệt.

Ngày 1/1/2026, tổ chức phi chính phủ về phát triển và hợp tác quốc tế G-Foundation thông báo rằng, Byeon Woo Seok đã quyên góp 100 triệu won (khoảng 70.000 đôla) để hỗ trợ các bé gái và thanh thiếu niên dễ bị tổn thương ở Hàn Quốc. Khoản quyên góp này sẽ được sử dụng để cung cấp bộ dụng cụ chăm sóc kinh nguyệt, bao gồm băng vệ sinh, túi chườm nóng và các sản phẩm vệ sinh phụ nữ, cũng như hỗ trợ các chương trình giáo dục giới tính và cải tạo các cơ sở vệ sinh như nhà vệ sinh.

news-pv120260101c7ff5e4729ec4db6aa3a36d10773f783-p1.png

G-Foundation là một tổ chức phi chính phủ (NGO) quốc tế, có trụ sở tại Seoul, chuyên thực hiện các chương trình phúc lợi xã hội và phát triển quốc tế nhằm hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội Hàn Quốc.

Nam diễn viên chia sẻ: “Tôi quyết định tham gia quyên góp này, với hy vọng các bé gái sẽ không phải vất vả vì thiếu sản phẩm vệ sinh hoặc cơ sở vật chất không đầy đủ. Tôi hy vọng các em sẽ được đảm bảo đầy đủ quyền về kinh nguyệt và tiếp tục cuộc sống hằng ngày trong một môi trường thoải mái và ổn định hơn”.

Một đại diện từ Quỹ G-Foundation bày tỏ lòng biết ơn: “Chúng tôi chân thành cảm ơn nam diễn viên Byeon Woo Seok vì tấm lòng hào phóng ấm áp. Chúng tôi hứa sẽ hỗ trợ các bé gái một cách có trách nhiệm để các em có thể tiếp tục bảo vệ các quyền cơ bản của mình”.

Trong khi đó, Byeon Woo Seok sẽ xuất hiện trong bộ phim truyền hình sắp tới Perfect Crown, vai Hoàng tử Yi An, con trai của một vị vua, người dù có địa vị hoàng gia nhưng không thể sở hữu bất cứ thứ gì.

Tuệ Nghi
