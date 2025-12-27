Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bạn đọc

Google News

Công an Quảng Ngãi giúp người dân lấy lại 300 triệu đồng chuyển nhầm

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
TPO - Do sơ suất trong quá trình giao dịch, chị T. (trú thôn Đăk Tô 5, xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển nhầm 300 triệu đồng vào một tài khoản của người lạ. Chị T. sau đó đã đến công an trình báo và nhờ hỗ trợ.

Ngày 27/12, Công an xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ, giúp người dân lấy lại 300 triệu đồng sau khi chuyển nhầm vào tài khoản của người khác.

Theo đó, ngày 12/12, do sơ suất trong quá trình giao dịch, chị N.T.T.T. (trú thôn Đăk Tô 5, xã Đăk Tô) đã chuyển nhầm 300 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng lạ tại TP. Hải Phòng.

Trước lo lắng trước nguy cơ mất số tiền lớn, chị T. đã nhanh chóng tìm đến Công an để trình báo và nhờ hỗ trợ lấy lại số tiền.

Ngay khi tiếp nhận sự việc, Công an xã Đăk Tô đã khẩn trương vào cuộc xác minh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng VietinBank và Công an xã An Lão (TP. Hải Phòng) để làm rõ thông tin chủ tài khoản thụ hưởng.

3015734111604824533-2605.jpg
Thư cảm ơn của chị T. gửi lực lượng Công an.

Qua xác minh, tài khoản nhận tiền là của anh D.T.N. (trú xã An Lão). Sau đó anh N. đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định để hoàn trả lại toàn bộ số tiền cho chị T.

Đến ngày 25/12, toàn bộ số tiền 300 triệu đồng chuyển nhầm đã được hoàn trả về đúng tài khoản của chị T.

Đến sáng 26/12, chị T. xúc động gửi thư cảm ơn lực lượng Công an, trong đó bày tỏ: “Hành động của các đồng chí không chỉ giúp tôi bảo vệ tài sản cá nhân mà còn củng cố thêm niềm tin của người dân vào lực lượng Công an nhân dân”.

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
#Hỗ trợ lấy lại tiền chuyển nhầm #Chuyển khoản nhầm và xử lý pháp lý #Vai trò công an trong bảo vệ tài chính #Hợp tác ngân hàng và công an #Tình huống chuyển khoản sai lệch

