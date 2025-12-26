Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chủ tịch TPHCM vào cuộc vụ hô biến đất công thành... 'đất ông'

Hương Chi
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM quyết định thụ lý giải quyết và giao nhiệm vụ các đơn vị liên quan vụ lấy đất công thuộc quyền quản lý của Nhà nước để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, làm thất thoát tiền của Nhà nước khi thực hiện dự án, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Ngày 26/12, Chủ tịch UBND TPHCM đã ký quyết định thụ lý tố cáo đối với UBND TP.Tân Uyên (cũ) và UBND phường Tân Phước Khánh (nay là phường Tân Khánh).

Quyết định nêu rõ nội dung tố cáo được thụ lý: UBND TP.Tân Uyên (cũ) và UBND phường Tân Phước Khánh (cũ) có dấu hiệu sai phạm liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các thửa số 33, 34, 73, 74, 75, tờ bản đồ số 3, thị trấn Tân Phước Khánh (nay là phường Tân Khánh) khi lấy đất công thuộc quyền quản lý của Nhà nước để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình; từ đó, làm thất thoát tiền của Nhà nước khi thực hiện dự án nạo vét, gia cố Suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ đối với các thửa đất nêu trên.

tp-dat-cong.jpg
Khu vực đất công nhưng được cấp sổ đỏ cho dân, dẫn tới việc phải bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất làm dự án đầu tư công

Trong quyết định này, Chủ tịch UBND TPHCM giao Thanh tra tổ chức việc kiểm tra, xác minh, kết luận và kiến nghị biện pháp xử lý các nội dung tố cáo được thụ lý, báo cáo kết quả xác minh trình Chủ tịch UBND TPHCM.

Chánh Văn phòng UBND TPHCM, Chánh Thanh tra TPHCM, UBND phường Tân Khánh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định trên.

Như Báo Tiền Phong đã phản ánh, tháng 11/2024, UBND TP.Tân Uyên ban hành Quyết định số 8247 về việc phê duyệt phương án và dự toán chi phí bồi thường thực hiện dự án Nạo vét, gia cố Suối Cái - đợt 17.

Trong đó, phê duyệt tổng kinh phí bồi thường cho trường hợp bà T.T.C. có diện tích bị thu hồi là gần 2.700,8 m2 từ các thửa đất kể trên. Phần kinh phí phê duyệt và đã chi trả cho bà T.T.C. là gần 4 tỷ đồng.

Về nguồn gốc đất trên, năm 1980, UBND xã Tân Phước Khánh (cũ) giao đất cho ông B.X.T. sử dụng sản xuất nhằm tăng thu nhập ổn định đời sống cho gia đình (hình thức cho mượn, không có các loại giấy tờ liên quan đến việc giao đất của cơ quan có thẩm quyền).

Năm 2003, ông B.X.T. bán khu đất kể trên cho bà T.T.V.K. bằng giấy tay với giá 17 triệu đồng. Đây là khu đất công, nhưng năm 2004, bà K. được cơ quan chức năng cấp sổ đỏ.

Sau đó, bà K. bán đất cho người khác, trong đó bà T.T.C. là người mua lại cuối cùng và sau này khi thu hồi đất, nhà nước phải bồi thường chi trả cho bà T.T.C số tiền gần 4 tỷ đồng như đã nêu trên.

Hương Chi
#đất công #TPHCM #bồi thường #thanh tra #dự án #sổ đỏ #giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

