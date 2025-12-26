Nhiều người dân ở Quảng Trị trở thành 'camera giám sát' cho cảnh sát giao thông

TPO - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Trị đang phát huy mạnh mẽ kênh tiếp nhận phản ánh vi phạm từ người dân. Những clip, hình ảnh do người dân cung cấp đã và đang trở thành “tai mắt” đắc lực, góp phần kịp thời xử lý vi phạm, răn đe hành vi coi thường pháp luật.

Kịp thời vào cuộc từ 1 cuộc gọi của người dân

Thời gian qua, bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trọng điểm, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp tiếp nhận, xác minh và xử lý thông tin vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) do người dân phản ánh. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc nghiêm trọng đã được phát hiện, xử lý nhanh chóng nhờ những cuộc gọi, đoạn clip, hình ảnh từ cộng đồng.

Chiếc xe khách đi ngược chiều được người dân ghi hình và phản ánh.

Điển hình là vụ xe ô tô khách đi ngược chiều trên QL1A gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Theo phản ánh của người dân qua đường dây nóng của Cục CSGT (Bộ Công an), vào khoảng 9 giờ 25 phút ngày 3/12/2025, tại km 669+900 QL1A, đoạn qua xã Quảng Ninh, xe khách Thành Đạt mang biển kiểm soát 73B-006XX ngang nhiên đi ngược chiều dù tại đây có biển “Cấm đi ngược chiều”.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương xác minh, làm rõ người điều khiển phương tiện là anh C.X.L. (SN 1979, trú xã Tuyên Hóa), lái xe tuyến Quảng Trị – Đà Nẵng. Tại cơ quan công an, tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, Phòng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi đi ngược chiều trên đường có biển cấm, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Mức xử phạt dự kiến 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ giấy phép theo quy định.

Từ mạng xã hội quyết định đến hình phạt

Không chỉ qua đường dây nóng, mạng xã hội cũng đang trở thành nguồn thông tin quan trọng giúp lực lượng chức năng phát hiện vi phạm. Trước đó, một clip dài 56 giây lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh 6 thanh thiếu niên đi trên 3 xe mô tô lạng lách, đánh võng, thậm chí dùng tay và mũ bảo hiểm đánh nhau khi đang lưu thông trên QL1A, đoạn qua xã Vĩnh Hoàng, gây bức xúc dư luận.

Qua phản ánh của người dân, nhiều trường hợp vi phạm an toàn giao thông được xử lý.

Ngay khi nắm thông tin, Phòng CSGT phối hợp Công an xã Vĩnh Hoàng khẩn trương xác minh, triệu tập các đối tượng liên quan. Quá trình làm việc, cả 6 thanh thiếu niên đều thừa nhận hành vi vi phạm.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính với tổng số tiền 23,25 triệu đồng, đồng thời yêu cầu gia đình cam kết tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để tái diễn hành vi nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Cánh tay nối dài của cảnh sát giao thông

Theo đánh giá của Phòng CSGT, đây chỉ là hai trong số nhiều vụ việc được xử lý từ thông tin do người dân cung cấp. Trong bối cảnh lực lượng chức năng không thể túc trực 24/24 tại mọi tuyến đường, mọi thời điểm, thì mỗi người dân tham gia giao thông chính là một “cảm biến sống”, góp phần phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm.

Thượng tá Hoàng Văn Trung, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, với phương châm “Lắng nghe từ dân, hành động quyết liệt”, đơn vị đã đa dạng hóa các kênh tiếp nhận thông tin như đường dây nóng, nền tảng mạng xã hội chính thức, phản ánh từ Cục CSGT, Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh (IOC), ứng dụng VNeTraffic…

Lái xe khách đi ngược chiều bị triệu tập, lập biên bản và xử phạt hành chính.

“Tất cả tin báo, hình ảnh, clip vi phạm đều được trực ban tiếp nhận, xác minh nhanh và chuyển ngay cho lực lượng đang làm nhiệm vụ trên tuyến để xử lý ‘nóng’ các hành vi như vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi vào đường cấm, dừng đỗ sai quy định…” - thượng tá Trung nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, việc người dân chủ động phản ánh vi phạm không chỉ giúp mở rộng phạm vi giám sát mà còn tạo hiệu ứng răn đe mạnh mẽ, buộc người điều khiển phương tiện phải chấp hành quy định về giao thông. Quan trọng hơn, điều này góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.